Ayvalıkgücü - Küçükçekmece Sinopspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor, Play-Off 3. turunda rövanş maçında karşı karşıya geldi. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanan maçta Ayvalıkgücü Belediyespor, Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yendi.
Nesine 3. Lig'de Play-Off heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor, Play-Off 3. turunda rövanş maçında karşılaşacak. Taraftarlar arasındaki ilk müsabakayı Küçükçekmece Sinopspor 1-0 kazanmıştı.
Sporseverler, Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor maç özetini araştırıyor.
AYVALIKGÜCÜ - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor 19 Mayıs Pazartesi günü Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan müsabaka 16.00'da başladı.
Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor mücadelesi 4-1 skorla sona erdi. Ayvalıkgücü Belediyespor attığı 4 gol ile Küçükçekmece Sinopspor'u yenmiştir.
AYVALIKGÜCÜ - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇ ÖZETİ
Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor maç kadrosu, ilk 11'ler şu şekildedir;
Ayvalıkgücü Belediyespor: Polat Güren, Serhat Hürriyet, Davut Babur, Cuma Ali Üzüm, Oğuz Aksoy, Tugay Yıldırım, Yavuz Selim Taşer, Hamit Kurt, Ertuğrul Yıldırım, Kaan Ün, Ali Habeşoğlu
Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Baran Işık, Murat Şenel, Burak Gürler, Özkan Zileli, Enes İslam İlkin, Rıdvan Özdemir, Mehmet Özdıraz, Fatih Mert Çırtlık, Mehmet Can Kocabaş, Önder Selimoğlu
Karşılaşmanın 8.dakikasında Oğuz Aksoy attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ali Habeşoğlu 48.dakikada topu ağlarla buluşturdu.
Rıdvan Özdemir 45+3'de gol atarak farkı 1'e indirdi. Uzatma devresinin ilk yarısında. Ali Habeşoğlu takımın 3.golünü attı. 120+4 'de yine Ali Habeşoğlu gol attı.