Az önce deprem mi oldu? 23 Temmuz son dakika depremler

Ege Denizi ve Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler, vatandaşları endişelendirdi. Sarsıntıyı hisseden kullanıcılar az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorularını aratmaya başladı. 23 Temmuz son dakika depremler listesi ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin sismik hareketliliği 23 Temmuz 2025 tarihinde de devam ediyor. Ege Denizi ve Akdeniz açıklarında art arda meydana gelen depremler, vatandaşlarda tedirginlik meydana getirirken “Az önce deprem mi oldu?” sorusu bir kez daha gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, gün içerisinde kaydedilen depremlere dair son dakika verilerini paylaştı. İşte 23 Temmuz tarihli güncel deprem bilgileri ve bölgelerdeki son durum...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 16.27'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Girit Adası açıkları olarak kaydedilirken, sarsıntı deniz tabanında 54.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA DEPREM 23 TEMMUZ

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