Az önce deprem mi oldu 3 Haziran 2025? Kandilli ve AFAD son depremler kaç büyüklüğünde oldu?
Son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 02.17'de Marmaris Muğla merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor.
Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre, geçtiğimiz gece yarısı saat 02.17'de Marmaris Muğla merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Hissedilen sarsıntıların ardından gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi.
AZ ÖNDE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-06-01 12:26:22
|39.22056
|40.31833
|7.02
|MW
|4.4
|Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 11:41:29
|38.13972
|37.32389
|7.0
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2025-06-01 11:31:05
|39.23417
|40.25333
|7.05
|ML
|2.2
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 11:20:12
|39.22722
|40.30917
|7.6
|ML
|1.8
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 11:20:11
|38.28667
|27.21222
|10.02
|ML
|1.8
|Buca (İzmir)
|2025-06-01 10:55:49
|37.21111
|37.02
|7.02
|ML
|2.6
|Şehitkamil (Gaziantep)
|2025-06-01 10:54:56
|36.72667
|25.87833
|7.0
|ML
|3.2
|Ege Denizi
|2025-06-01 10:18:30
|40.05056
|27.82583
|7.2
|ML
|1.6
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 10:16:17
|40.03889
|27.82694
|7.17
|ML
|2.1
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 10:15:32
|40.04333
|27.86083
|14.42
|ML
|2.9
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 09:49:33
|36.57083
|36.38944
|7.09
|ML
|2.7
|Kırıkhan (Hatay)
|2025-06-01 08:57:54
|40.03694
|27.82722
|7.71
|ML
|2.7
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 08:56:33
|40.03861
|27.86139
|7.02
|ML
|2.0
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 08:55:22
|40.04667
|27.81944
|7.31
|ML
|1.6
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 08:50:11
|40.03333
|27.85611
|7.0
|ML
|1.7
|Manyas (Balıkesir)
|2025-06-01 08:36:47
|39.04222
|40.26917
|7.04
|ML
|1.5
|Merkez (Bingöl)
|2025-06-01 08:12:36
|36.49167
|37.26083
|7.12
|ML
|1.4
|Azez, Halep (Suriye) - [20.66 km] Merkez (Kilis)
|2025-06-01 07:28:13
|35.40333
|25.01889
|33.3
|ML
|3.5
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla)
|2025-06-01 07:10:23
|39.20889
|40.27694
|10.47
|ML
|2.0
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 06:51:15
|37.27556
|29.49083
|7.0
|ML
|2.0
|Acıpayam (Denizli)
|2025-06-01 06:50:39
|39.2375
|40.24611
|11.73
|ML
|2.3
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 06:34:48
|39.10139
|28.93361
|7.24
|ML
|0.8
|Simav (Kütahya)
|2025-06-01 06:33:31
|38.51222
|37.98806
|6.99
|ML
|2.4
|Akçadağ (Malatya)
|2025-06-01 06:10:11
|39.23056
|28.96472
|7.05
|ML
|2.9
|Simav (Kütahya)
|2025-06-01 05:49:34
|38.51778
|38.00167
|7.0
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|2025-06-01 05:16:47
|38.30917
|38.28444
|8.41
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-06-01 05:10:06
|38.30472
|38.30667
|7.13
|ML
|2.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-06-01 05:06:08
|34.43694
|28.53694
|6.79
|ML
|1.9
|Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya)
|2025-06-01 04:26:58
|36.21639
|31.24028
|24.19
|ML
|2.2
|Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya)
|2025-06-01 04:25:48
|38.07694
|37.66194
|7.0
|ML
|0.9
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-06-01 04:25:29
|40.94222
|40.27611
|10.22
|ML
|1.1
|Of (Trabzon)
|2025-06-01 04:11:23
|39.21917
|28.90889
|7.58
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-06-01 04:10:35
|39.07389
|27.86667
|7.0
|ML
|1.1
|Akhisar (Manisa)
|2025-06-01 04:03:59
|36.44611
|29.15361
|7.0
|ML
|1.3
|Fethiye (Muğla)
|2025-06-01 04:01:09
|40.10139
|27.73944
|7.74
|ML
|1.1
|Gönen (Balıkesir)
|2025-06-01 03:53:34
|40.84361
|28.41889
|7.01
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-06-01 03:50:29
|37.88806
|29.45639
|6.96
|ML
|1.0
|Baklan (Denizli)
|2025-06-01 03:50:27
|37.7825
|36.51944
|7.0
|ML
|1.2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2025-06-01 03:49:47
|38.28028
|38.84139
|9.16
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|2025-06-01 03:47:11
|38.75972
|43.02194
|7.01
|ML
|1.4
|Van Gölü - [03.62 km] Adilcevaz (Bitlis)
|2025-06-01 03:44:31
|38.76944
|43.05194
|6.97
|ML
|1.9
|Van Gölü - [04.63 km] Adilcevaz (Bitlis)
|2025-06-01 03:30:15
|38.54944
|38.00083
|7.0
|ML
|1.7
|Yazıhan (Malatya)
|2025-06-01 03:24:27
|38.48472
|40.50639
|4.53
|ML
|1.2
|Lice (Diyarbakır)
|2025-06-01 03:00:24
|39.22194
|28.93556
|12.87
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-06-01 02:53:03
|36.91694
|43.88333
|7.07
|ML
|1.3
|Akre, Ninova (Irak) - [34.45 km] Şemdinli (Hakkari)
|2025-06-01 02:47:32
|38.47389
|37.59667
|6.93
|ML
|1.0
|Darende (Malatya)
|2025-06-01 02:46:02
|36.30917
|27.14944
|7.03
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [50.39 km] Datça (Muğla)
|2025-06-01 02:43:54
|40.18722
|31.74667
|7.08
|ML
|1.7
|Beypazarı (Ankara)
|2025-06-01 02:33:55
|39.2325
|40.27972
|7.04
|ML
|1.5
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 02:32:09
|39.23639
|40.27278
|6.99
|ML
|1.2
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 02:26:07
|38.56944
|37.99722
|5.59
|ML
|1.4
|Yazıhan (Malatya)
|2025-06-01 02:24:31
|38.53833
|38.005
|7.15
|ML
|2.0
|Yazıhan (Malatya)
|2025-06-01 02:21:12
|37.98639
|38.12278
|7.03
|ML
|1.6
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-06-01 02:20:15
|40.77528
|28.67056
|7.02
|ML
|1.5
|Marmara Denizi - [21.33 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|2025-06-01 02:00:29
|38.47389
|39.16889
|6.66
|ML
|3.1
|Sivrice (Elazığ)
|2025-06-01 01:19:11
|36.00611
|31.14167
|16.09
|MW
|3.9
|Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
|2025-06-01 00:58:54
|39.19889
|40.2725
|7.0
|ML
|2.8
|Kiğı (Bingöl)
|2025-06-01 00:54:32
|38.56917
|38.00306
|7.1
|ML
|1.2
|Yazıhan (Malatya)
|2025-06-01 00:51:57
|34.21833
|26.52639
|6.29
|ML
|2.9
|Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)
|2025-06-01 00:38:30
|39.23139
|28.93556
|5.12
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-06-01 00:35:16
|39.22778
|28.94917
|11.54
|ML
|2.4
|Simav (Kütahya)
|2025-06-01 00:14:25
|41.13167
|43.32889
|7.06
|ML
|1.0
|Çıldır (Ardahan)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.06.01 11:41:28 38.0602 37.2450 8.3 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.01 11:31:04 39.2415 40.2868 5.0 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 11:20:12 39.2398 40.3000 8.6 -.- 2.0 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 11:20:11 38.3243 27.2050 9.0 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.06.01 11:13:05 36.6445 25.5868 7.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 10:55:50 37.2050 37.0497 8.3 -.- 2.4 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2025.06.01 10:54:54 36.6527 25.6345 6.5 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 10:18:29 40.0417 27.8462 17.8 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 10:16:18 40.0410 27.8780 10.7 -.- 2.0 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 10:15:32 40.0330 27.8492 11.0 -.- 3.1 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 09:49:33 36.5968 36.3183 7.6 -.- 2.6 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.06.01 08:57:54 40.0492 27.8462 16.7 -.- 2.9 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:56:33 40.0257 27.8545 15.5 -.- 2.1 -.- DARICA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:55:22 40.0563 27.8698 13.1 -.- 1.7 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:51:58 40.0508 27.8348 17.2 -.- 1.3 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:50:11 40.0245 27.8800 17.3 -.- 2.0 -.- DARICA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 07:28:09 35.0593 25.1608 10.1 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.06.01 07:10:21 39.1997 40.2747 5.0 -.- 2.2 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 06:51:14 37.2887 29.5167 5.0 -.- 2.0 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2025.06.01 06:50:39 39.2257 40.2723 7.0 -.- 2.4 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 06:37:36 36.6697 25.7555 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 06:33:31 38.5692 37.9862 2.8 -.- 2.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.01 06:10:11 39.2602 28.9775 5.4 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.01 04:26:58 36.2282 31.2448 10.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.01 04:04:00 36.4428 29.1530 5.8 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.06.01 03:53:35 40.8565 28.4247 16.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.01 03:49:47 38.3057 38.8477 13.6 -.- 1.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.06.01 03:47:11 38.7395 43.0737 19.2 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2025.06.01 03:44:31 38.7415 43.0618 5.0 -.- 2.1 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2025.06.01 03:30:15 38.5473 38.0125 7.3 -.- 1.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.01 03:24:26 38.4725 40.5387 12.7 -.- 1.4 -.- CEPER-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.06.01 03:00:25 39.2432 28.9912 6.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.01 02:46:00 36.2885 27.0127 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 02:43:53 40.1652 31.7513 4.6 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.06.01 02:33:54 39.2257 40.3333 5.0 -.- 2.0 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 02:32:08 39.2503 40.3242 25.3 -.- 1.6 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 02:24:31 38.5345 38.0038 7.3 -.- 2.1 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.01 02:21:12 37.9843 38.0880 8.5 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.01 02:20:15 40.7680 28.6685 17.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.01 02:00:28 38.4992 39.1810 7.9 -.- 3.0 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2025.06.01 01:19:10 36.0793 31.1013 18.0 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.01 00:58:52 39.1883 40.2678 5.0 -.- 2.8 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 00:38:30 39.2412 28.9895 3.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.01 00:35:17 39.2440 28.9653 7.5 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel