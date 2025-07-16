Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Türkiye genelinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından enban kaydedilmektedir. Bugün ufak çaplı depremler yaşandı. Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi...

Türkiye, deprem ülkesi olduğu için her an farklı illerde büyük veya küçük deprem meydana gelebilmektedir. Özellikle yaşadıkları bölgede en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini sorgulatıyor.

Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasındadır.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD verilerine bakıldığında son olarak bugün saat 23.22 sularında Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7,99 olarak kaydedildi.

2025-07-16 23:22:18 38.70722 28.0375 7.99 ML 1.1 Gölmarmara (Manisa) 2025-07-16 22:56:21 37.87417 28.04667 7.0 ML 1.2 Köşk (Aydın)

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ise; 23:21 sularında Ege Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştır. Derinliği ise 5.2 büyüklüğündedir.