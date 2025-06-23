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Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, son dakika deprem listesini paylaştı. Türkiye genelinde anlık deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Ülkemiz deprem bölgesinde yer aldığı için hissedilen tüm sarsıntılar için sürekli olarak araştırılmaktadır. Az önce deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Az önce deprem nerede oldu sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi.

Türkiye genelindeki depremler, büyüklükleri ile beraber anlık olarak paylaşılmakta ve vatandaşlar tarafından duyurulmaktadır. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web siteleri takip edilmektedir.

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremler anlık olarak takip edip listeleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'in Sarıkamış ilçesinde saat 02:38 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu duyurdu. 

Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1.8 büyüklüğünde 17.57 derinliğinde deprem gerçekleşmiştir. 

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı - 2. Resim

23 HAZİRAN 2025 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (km)Büyüklük (ML)Yer
2025-06-23 10:16:0936.3358328.8097217.571.8Akdeniz - [31.92 km] Fethiye (Muğla)
2025-06-23 10:14:2136.2280636.013066.862.3Samandağ (Hatay)
2025-06-23 10:12:1741.1325043.849177.282.7Shirak (Ermenistan) - [27.17 km] Akyaka (Kars)
2025-06-23 09:35:5439.9063928.8227810.071.6Orhaneli (Bursa)
2025-06-23 07:10:5537.4202826.958339.782.5Ege Denizi - [23.49 km] Didim (Aydın)
2025-06-23 07:08:0439.6511137.386947.021.0Merkez (Sivas)
2025-06-23 07:07:3339.2450028.951396.652.2Simav (Kütahya)
2025-06-23 07:06:4139.2427828.989727.002.1Simav (Kütahya)
2025-06-23 07:06:0939.2263928.9933312.172.8Simav (Kütahya)
2025-06-23 07:02:5039.1038927.786397.041.2Kırkağaç (Manisa)
2025-06-23 06:58:5338.3125038.024446.910.9Akçadağ (Malatya)
2025-06-23 06:08:0539.2400028.988897.001.0Simav (Kütahya)
2025-06-23 05:17:5838.1227838.501947.001.0Sincik (Adıyaman)
2025-06-23 04:57:2735.1952826.927228.242.2Akdeniz - [172.83 km] Datça (Muğla)
2025-06-23 04:52:4739.1077827.801117.001.4Kırkağaç (Manisa)
2025-06-23 04:06:4438.4875039.301946.732.2Sivrice (Elazığ)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

TarihSaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)MLYer
2025.06.2310:16:0836.422028.677231.31.8Akdeniz
2025.06.2310:14:1736.124836.362328.62.0Kıyıgören-Altınözü (Hatay)
2025.06.2310:12:1841.012543.790711.92.5İbişköy-Akyaka (Kars)
2025.06.2307:10:5637.426026.95858.12.5Ege Denizi
2025.06.2307:07:3339.104329.091322.32.0Şenköy-Simav (Kütahya)
2025.06.2307:06:1039.242528.99853.32.9Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.06.2304:06:4438.524339.32476.22.2Güneyköy-Sivrice (Elazığ)
2025.06.2302:38:2240.324842.79605.03.7A. Damlapınar-Selim (Kars)
2025.06.2302:29:2338.135538.36777.61.5Salkonak-Yeşilyurt (Malatya)
2025.06.2302:22:0638.108036.599213.61.1Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş)
2025.06.2301:49:2838.492237.42731.71.2Başdirek-Darende (Malatya)
2025.06.2301:20:1137.418226.951711.62.0Ege Denizi
2025.06.2301:16:5737.433826.98925.31.9Ege Denizi
2025.06.2301:12:5637.001328.15974.71.7Gökova Körfezi (Ege Denizi)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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