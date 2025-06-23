Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı
Vatandaşlar, son dakika deprem listesini paylaştı. Türkiye genelinde anlık deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Ülkemiz deprem bölgesinde yer aldığı için hissedilen tüm sarsıntılar için sürekli olarak araştırılmaktadır. Az önce deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...
Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Az önce deprem nerede oldu sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi.
Türkiye genelindeki depremler, büyüklükleri ile beraber anlık olarak paylaşılmakta ve vatandaşlar tarafından duyurulmaktadır. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web siteleri takip edilmektedir.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremler anlık olarak takip edip listeleniyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'in Sarıkamış ilçesinde saat 02:38 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu duyurdu.
Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1.8 büyüklüğünde 17.57 derinliğinde deprem gerçekleşmiştir.
23 HAZİRAN 2025 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Büyüklük (ML)
|Yer
|2025-06-23 10:16:09
|36.33583
|28.80972
|17.57
|1.8
|Akdeniz - [31.92 km] Fethiye (Muğla)
|2025-06-23 10:14:21
|36.22806
|36.01306
|6.86
|2.3
|Samandağ (Hatay)
|2025-06-23 10:12:17
|41.13250
|43.84917
|7.28
|2.7
|Shirak (Ermenistan) - [27.17 km] Akyaka (Kars)
|2025-06-23 09:35:54
|39.90639
|28.82278
|10.07
|1.6
|Orhaneli (Bursa)
|2025-06-23 07:10:55
|37.42028
|26.95833
|9.78
|2.5
|Ege Denizi - [23.49 km] Didim (Aydın)
|2025-06-23 07:08:04
|39.65111
|37.38694
|7.02
|1.0
|Merkez (Sivas)
|2025-06-23 07:07:33
|39.24500
|28.95139
|6.65
|2.2
|Simav (Kütahya)
|2025-06-23 07:06:41
|39.24278
|28.98972
|7.00
|2.1
|Simav (Kütahya)
|2025-06-23 07:06:09
|39.22639
|28.99333
|12.17
|2.8
|Simav (Kütahya)
|2025-06-23 07:02:50
|39.10389
|27.78639
|7.04
|1.2
|Kırkağaç (Manisa)
|2025-06-23 06:58:53
|38.31250
|38.02444
|6.91
|0.9
|Akçadağ (Malatya)
|2025-06-23 06:08:05
|39.24000
|28.98889
|7.00
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-06-23 05:17:58
|38.12278
|38.50194
|7.00
|1.0
|Sincik (Adıyaman)
|2025-06-23 04:57:27
|35.19528
|26.92722
|8.24
|2.2
|Akdeniz - [172.83 km] Datça (Muğla)
|2025-06-23 04:52:47
|39.10778
|27.80111
|7.00
|1.4
|Kırkağaç (Manisa)
|2025-06-23 04:06:44
|38.48750
|39.30194
|6.73
|2.2
|Sivrice (Elazığ)
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|ML
|Yer
|2025.06.23
|10:16:08
|36.4220
|28.6772
|31.3
|1.8
|Akdeniz
|2025.06.23
|10:14:17
|36.1248
|36.3623
|28.6
|2.0
|Kıyıgören-Altınözü (Hatay)
|2025.06.23
|10:12:18
|41.0125
|43.7907
|11.9
|2.5
|İbişköy-Akyaka (Kars)
|2025.06.23
|07:10:56
|37.4260
|26.9585
|8.1
|2.5
|Ege Denizi
|2025.06.23
|07:07:33
|39.1043
|29.0913
|22.3
|2.0
|Şenköy-Simav (Kütahya)
|2025.06.23
|07:06:10
|39.2425
|28.9985
|3.3
|2.9
|Yemişli-Simav (Kütahya)
|2025.06.23
|04:06:44
|38.5243
|39.3247
|6.2
|2.2
|Güneyköy-Sivrice (Elazığ)
|2025.06.23
|02:38:22
|40.3248
|42.7960
|5.0
|3.7
|A. Damlapınar-Selim (Kars)
|2025.06.23
|02:29:23
|38.1355
|38.3677
|7.6
|1.5
|Salkonak-Yeşilyurt (Malatya)
|2025.06.23
|02:22:06
|38.1080
|36.5992
|13.6
|1.1
|Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş)
|2025.06.23
|01:49:28
|38.4922
|37.4273
|1.7
|1.2
|Başdirek-Darende (Malatya)
|2025.06.23
|01:20:11
|37.4182
|26.9517
|11.6
|2.0
|Ege Denizi
|2025.06.23
|01:16:57
|37.4338
|26.9892
|5.3
|1.9
|Ege Denizi
|2025.06.23
|01:12:56
|37.0013
|28.1597
|4.7
|1.7
|Gökova Körfezi (Ege Denizi)