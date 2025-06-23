Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı

Vatandaşlar, son dakika deprem listesini paylaştı. Türkiye genelinde anlık deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Ülkemiz deprem bölgesinde yer aldığı için hissedilen tüm sarsıntılar için sürekli olarak araştırılmaktadır. Az önce deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Az önce deprem nerede oldu sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi.

Türkiye genelindeki depremler, büyüklükleri ile beraber anlık olarak paylaşılmakta ve vatandaşlar tarafından duyurulmaktadır. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web siteleri takip edilmektedir.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremler anlık olarak takip edip listeleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'in Sarıkamış ilçesinde saat 02:38 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu duyurdu.

Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1.8 büyüklüğünde 17.57 derinliğinde deprem gerçekleşmiştir.

23 HAZİRAN 2025 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML) Yer 2025-06-23 10:16:09 36.33583 28.80972 17.57 1.8 Akdeniz - [31.92 km] Fethiye (Muğla) 2025-06-23 10:14:21 36.22806 36.01306 6.86 2.3 Samandağ (Hatay) 2025-06-23 10:12:17 41.13250 43.84917 7.28 2.7 Shirak (Ermenistan) - [27.17 km] Akyaka (Kars) 2025-06-23 09:35:54 39.90639 28.82278 10.07 1.6 Orhaneli (Bursa) 2025-06-23 07:10:55 37.42028 26.95833 9.78 2.5 Ege Denizi - [23.49 km] Didim (Aydın) 2025-06-23 07:08:04 39.65111 37.38694 7.02 1.0 Merkez (Sivas) 2025-06-23 07:07:33 39.24500 28.95139 6.65 2.2 Simav (Kütahya) 2025-06-23 07:06:41 39.24278 28.98972 7.00 2.1 Simav (Kütahya) 2025-06-23 07:06:09 39.22639 28.99333 12.17 2.8 Simav (Kütahya) 2025-06-23 07:02:50 39.10389 27.78639 7.04 1.2 Kırkağaç (Manisa) 2025-06-23 06:58:53 38.31250 38.02444 6.91 0.9 Akçadağ (Malatya) 2025-06-23 06:08:05 39.24000 28.98889 7.00 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-23 05:17:58 38.12278 38.50194 7.00 1.0 Sincik (Adıyaman) 2025-06-23 04:57:27 35.19528 26.92722 8.24 2.2 Akdeniz - [172.83 km] Datça (Muğla) 2025-06-23 04:52:47 39.10778 27.80111 7.00 1.4 Kırkağaç (Manisa) 2025-06-23 04:06:44 38.48750 39.30194 6.73 2.2 Sivrice (Elazığ)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ