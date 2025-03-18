Bahar dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Bahar son bölümdeki olaylar gündemde

Bahar son bölümde yaşanan olaylar final ihtimalini gündeme getirdi. Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’ın son bölümünde yaşanan olaylar Bahar dizisinin final olup olmayacağını gündeme getirdi. Bahar dizisinin Haziran ayında final yapacağı iddiaları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bahar dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Dizinin genişleyen hikayesi Bahar final yapacak iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ekranların sevilen dizisi Bahar’ın son bölümlerde yaşanan olaylardan dolayı final yapması bekleniyor.

BAHAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bahar dizisinin son bölümlerinde yaşanan olaylar final iddialarını yeniden gündeme getirdi. Dizinin son bölümünde Evren’in Bahar’a evlenme teklifi etmesi Bahar dizisi sonlara mı yaklaşıyor sorusunu akıllara getirdi.

Bahar dizisinin Haziran 2025’te final yapacağı söylentileri olsa da dizinin yapımcıları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAHAR DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Bahar dizisinin bitip bitmeyeceği akıllarda soru işareti bıraktı. Dizinin Haziran ayında final yapacağı söylense de Show TV bu iddiaları doğrulamadı.