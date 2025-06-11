Bahçelievler su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek 11 Haziran Çarşamba?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için su kesintisi duyurusu İSKİ’den geldi. Bahçelievler başta olmak üzere birçok mahalleyi etkileyen planlı su kesintisi nedeniyle sular saat kaçta gelecek sorusu bugün gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı açıklamada su kesintisinin 11 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacağını ve gece yarısına kadar süreceğini duyurdu.

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN

İstanbul’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir su kesintisi duyurusu İSKİ tarafından yapıldı. 11 Haziran Çarşamba günü Bahçelievler ilçesi ve çevresindeki bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.

Sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar nedeniyle pek çok bölge uzun süre susuz kalacak.

SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

11 Haziran sabah saat 10.00’da başlayan İstanbul su kesintisinin gece saat 00.00’a kadar devam etmesi planlanıyor. Toplamda 14 saat sürecek kesintide, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından suyun kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanma saatine göre bazı mahallelerde suyun gelişinde gecikmeler yaşanabileceği için vatandaşların gün boyunca tedbirli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ OLAN MAHALLELER

Kesinti kapsamında Bahçelievler ilçesinin birçok mahallesinde su hizmeti geçici olarak durdurulacak. İSKİ’nin açıklamasına göre Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hattında yapılan debimetre ve iğne vana değişimleri ile Soğanlı Mahallesi üzerinden geçen Bağcılar ve Kocasinan hatlarında gerçekleştirilen ekipman yenileme işlemleri nedeniyle bu kesinti uygulanacak.

Kesintiden doğrudan etkilenecek mahalleler arasında Bahçelievler Mahallesi'nin bir bölümü, Yenibosna Merkez Mahallesi'nin bazı kesimleri, Çobançeşme Mahallesi'nin belirli sokakları, Hürriyet Mahallesi'nin bir kısmı, Kocasinan Merkez Mahallesi, Zafer Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nin belirli alanları, Cumhuriyet Mahallesi, Soğanlı Mahallesi, Şirinevler Mahallesi'nin bazı sokakları ve Siyavuşpaşa Mahallesi'nin bir bölümü bulunuyor.