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İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Güngören su kesintisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Haziran: İstanbul&#039;da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Güngören su kesintisi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan kritik bir duyuru ile 11 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un 4 ilçesinde uzun süreli bir su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İstanbul planlı su kesintisi şehrin batı yakasında bulunan Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerini doğrudan etkileyecek. İSKİ'nin gerçekleştireceği altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, su tedarikinde tam 14 saatlik bir aksama meydana gelecek. İstanbul'da sular ne zaman gelecek merak ediliyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu ise gündemde. 

İSKİ'nin duyurusuna göre 11 Haziran Çarşamba günü sabah saat 10.00'da başlayacak olan İstanbul su kesintisi gece yarısı 00.00'a kadar devam edecek.

Sular İSKİ'nin belirttiği ilçe ve mahallelerde 14 saat kesintiye uğrayacak. Planlanan çalışmaların, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana değişimi ile Soğanlı Mahallesi Bağcılar ve Kocasinan hatlarındaki kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimini kapsadığı belirtildi.

İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Güngören su kesintisi - 1. Resim

Çalışmaların su dağıtım şebekesinin daha modern ve verimli hale getirilmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi. Vatandaşların uzun süreli su kesintisi için gerekli su tedarikini önceden sağlamaları, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek adına büyük önem taşıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak şebekeye verileceği ve normal akışına dönmesinin biraz zaman alabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Güngören su kesintisi - 2. Resim

İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE VE MAHALLELER

11 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından detaylı bir şekilde listelendi. Planlı kesinti, ağırlıklı olarak Avrupa Yakası'nda yoğunlaşacak.

  • Bahçelievler: Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı, Yenibosna Merkez Mahallesi'nin bir kısmı, Çobançeşme Mahallesi'nin bir kısmı, Hürriyet Mahallesi'nin bir kısmı, Kocasinan Merkez Mahallesi, Zafer Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nin bir kısmı, Cumhuriyet Mahallesi, Soğanlı Mahallesi, Şirinevler Mahallesi'nin bir kısmı ve Siyavuşpaşa Mahallesi'nin bir kısmı
  • Bağcılar: Mahmutbey Mahallesi'nin bir kısmı, 15 Temmuz Mahallesi'nin bir kısmı, Bağlar Mahallesi'nin bir kısmı, Barbaros Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nin bir kısmı, İnönü Mahallesi, Yenigün Mahallesi, Merkez Mahallesi, Çınar Mahallesi'nin alt kısmı, Sancaktepe Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi'nin alt kısmı, Yavuz Selim Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi
  • Güngören: Haznedar Mahallesi, Güven Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Merkez Mahallesi, Sanayi Mahallesi'nin bir kısmı ve Güneştepe Mahallesi
  • Esenler: Fatih Mahallesi'nin bir kısmı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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