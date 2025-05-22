Zeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? İSKİ saat verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 12:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 12:55 - Güncelleme:

22 Mayıs Zeytinburnu su kesintisi yaşanıyor. Zeytinburnu su kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. İSKİ'de yer alan bilgiye göre 10 saatlik su kesintisinin bitiş saati belli oldu. Zeytinburnu sular ne zaman gelecek, su kesintisi yaşanan mahalleler sorgulanıyor.

22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul Zeytinburnu su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini ve sular ne zaman gelecek sorguluyor. ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Zeytinburnu su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için yapılacak çalışmalar nedeniyle sular verilemiyor. Zeytinburnu'nda 10.00'da başlayan su kesintisi 20.00'de sona erecek. ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK 22 MAYIS? 22 Mayıs Perşembe günü Zeytinburnu ilçesinde yaşanan su kesintisi saat 10.00 itibarıyla başladı. Kesinti bitiş saati 20.00 olarak duyuruldu. ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER Zeytinburnu su kesintisi ilçe genelinde yaşanıyor. İlçenin tamamında suların 10.00-20.00 arasında kesik olacağı duyuruldu. İlgili Haber Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi ne zaman gelecek? 22 Mayıs İSKİ su arıza sorgulama 22 Mayıs Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş su kesintisi ne zaman gelecek? İSKİ mahalleleri duyurdu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan