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Bandırmaspor - Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bandırmaspor - Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
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TFF 1. Lig play-off ikinci tur rövanşında Bandırmaspor, Boluspor ile mücadele edecek. İlk karşılaşmada 4-1'lik galibiyetle ayrılan Bandırmaspor, rövanş maçından da 1-0'lık skor elde etti. Bu başarının ardından Bandırmaspor ismini finale yazdırmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u ağırladı. 

İlk maçı Bandırmaspor'un 4-1'lik skorla sonuçlanan karşılaşmanın rövanşı Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynandı.

Bandırmaspor - Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 1. Resim

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bandırmaspor - Boluspor maçında 90+2. dakikada Paixao'nun ayağından bulduğu golle, ev sahibi ekip 1-0'lık skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla Bandırmaspor adını Süper Lig'e yükselme yolunda finale yazdırdı.

Bandırmaspor, Süper Lig yolunda final maçını Fatih Karagümrük ile eşleşti. Mücadele 29 Mayıs Perşembe günü tarafsız sahada oynanacak. 

Bandırmaspor - Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 2. Resim

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR  MAÇ ÖZETİ

Bandırmaspor - Boluspor ilk 11'ler şu şekildedir;

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah, Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Mulumba, N'Dongala, Murat Cem Akpınar, Hikmet Çiftçi, Messaoudi, Diony.

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Oulara, Onur Ulaş, Enes Alıç, İshak Karaoğul, Balbudia, Lico, Jefferson, Mukariu, Hasani.

Maçın 10.dakikasında Bandırmaspor'da İshak sarı kart gördü. Ayrıca 13.dakikasında Balburdia da sarı kart gördü

18.dakikasında Lico pozisyondan sonra sarı kart alırken 24.dakikasında Onur sarı kart gördü.

46.dakikada Babacar oyuna dahil oldu.

57. dakikada Murat Cem kenara gelirken İbrahim oyuna girdi.

90+2 Paixao attı, Bandırmaspor öne geçti..

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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