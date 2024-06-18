Bankalar resmi tatil sebebiyle yarın (19 Haziran) kapalı olacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kurban bayramı sebebiyle birçok kurum kapalı olurken bankada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar yarın bankalar açık mı, ne zaman açılacak araştırmaya başladı. Bugün bayramın 3. günü olurken işlem yapacak olanlar banka açılış gününü merak ediyor.
Banka, kargo, PTT, hastane gibi kurumlar resmi tatil nedeniyle hizmet vermiyorken vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını araştırdı. devlet kurumları ne zaman açılacak merak edilirken bayramın son gününe dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
YARIN (19 HAZİRAN) BANKALAR AÇIK MI?
19 Haziran günü bayramın son günü olması sebebiyle resmi tatil devam ediyor. Buna göre yarın bankalar açık olmayacak. Bankada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 20 Haziran'da bankalardan hizmet alabilecek.
20-21 Haziran tarihlerinde özel bankalar hizmet vermeye devam ederken kamu kurumlarında 2 günlük idari izin uygulanıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?
Kurban Bayramı Arife Günü | 15 Haziran Cumartesi
1. Günü | 16 Haziran Pazar
2. Günü | 17 Haziran Pazartesi
3. Günü | 18 Haziran Salı
4. Günü | 19 Haziran Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşa şu sözlerle duyurmuştu:
"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi