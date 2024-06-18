Bankalar resmi tatil sebebiyle yarın (19 Haziran) kapalı olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 17:36 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kurban bayramı sebebiyle birçok kurum kapalı olurken bankada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar yarın bankalar açık mı, ne zaman açılacak araştırmaya başladı. Bugün bayramın 3. günü olurken işlem yapacak olanlar banka açılış gününü merak ediyor.