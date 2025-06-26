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Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Ankara'nın birçok ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintiler belli saat aralığında geçerli olup planlı arıza dahilindedir. Kısa süre içinde elektriklerin geleceği duyurulsa da çalışmalar şu an için devam etmektedir. Peki, 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı..

Ankara elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

BEDAŞ'ın resmi internet adresinden paylaşılan verilere göre, şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek.

Ankara'da yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması içim kesinti programına göre hazırlık yapmaları öneriliyor.

Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

26 HAZİRAN ANKARA'NIN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 26 Haziran Perşembe günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar'ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

ANKARA ELEKTRİK SORGULAMA

Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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