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Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso hakkında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xabier Alonso Olano, futbol dünyasında büyük bir iz bırakan İspanyol eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Orta sahanın ortasında ve ön libero pozisyonunda oynayan Alonso kariyeri boyunca birçok önemli başarı elde etmiş ve futbolseverlerin gönlünde taht kurmuştur. İşte Xabi Alonso'nun futbol kariyeri ve başarıları...

XABİ ALONSO KİMDİR?

Xabi Alonso, 25 Kasım 1981 tarihinde doğmuştur. Futbol kariyerine Real Sociedad kulübünde başlayan Alonso, burada oynadığı dönemde önemli bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Real Sociedad'da gösterdiği başarılı performansın ardından Liverpool'a transfer olan Alonso, burada UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvaları kazanarak adını duyurdu.

Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso hakkında - 1. Resim

Liverpool'daki başarılı döneminin ardından Real Madrid'e transfer olan Xabi Alonso, burada da önemli başarılar elde etti ve kariyerinin zirvesine ulaştı. İspanyol futbolcu, kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası kupa kazanarak futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

XABİ ALONSO HAYATI VE KARİYERİ

Uluslararası alanda da İspanya Milli Futbol Takımı formasını giyen Alonso, takımıyla birlikte birçok büyük turnuvaya katılarak önemli başarılar elde etti. Özellikle Euro 2008 ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyon olmasında büyük rol oynayan Alonso, milli takım kariyerinde de unutulmaz anılara imza attı.

Kariyerinin son dönemlerinde Bayern Münih'te forma giyen ve futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Xabi Alonso, futbol dünyasında yetenekleri ve liderlik vasıflarıyla ön plana çıkan bir isim olarak anılmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, Xabi Alonso futbol kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş oyun stiliyle unutulmaz bir isim olmuştur. Teknik direktörlük kariyerinde de başarılı olması beklenen Alonso, futbolseverlerin büyük bir hayranlıkla izlediği bir isim olarak hatırlanacaktır.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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