Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 20:06 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme:

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor.