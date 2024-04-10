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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar&#039;ın hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor.

Haluk Bayraktar hakkında merak edilenler araştırılıyor. 

Haluk Bayraktar, 4 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. 

Lisans eğitimini 2000 yılında ODTU Endüstri Mühendisliği'nde tamamladı. Ardından 2002'de aynı alanda Colombia Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Türkiye'ye döndü. 

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme bölümünde doktoraya başladı. 

Aynı zamanda aile şirketi Baykar'da milli ve özgün insansız hava aracı geliştirilmesinde mühendislik yöneticiliği görevini üstlendi. 

Ocak 2010 yılından itibaren Baykar'da Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. 

2017 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu başkanı oldu. 2018 yılında SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Kasım 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. 

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'de en yüksek gelir vergisi ödeyen 2. kişi olmuştur. 

1.1 milyar dolar servetle kardeşi 2024 Forbes milyarderler listesine girdi. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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