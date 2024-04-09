Bayram namazı Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil'de 06.33 Oğuzeli ve Yavuzeli'nde 06.32'de kılınacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 23:12 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme:

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Gaziantep bayram namazı saati 2024 yılında Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Gaziantep ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak? Bayram namazı sabah saat kaçta? Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli'nde 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...