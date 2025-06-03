Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi?

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı&#039;nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kurban Bayramı'na günler kala, vatandaşlar sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı konusu hakkında bilgi almak istiyor. 6-9 Haziran tarihleri arası resmi tatil olduğu için hastane ve polikliniklerin durumu merak ediliyor.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala "Bayramda hastaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. Resmi bayram tatilinde sağlık hizmetlerinden nasıl olacağı belli oldu.

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi? - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI’NDA DEVLET HASTANELERİ AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü bitecektir. Bu tarihler arasında kamu çalışanları idari izinli olacağı için devlet hastanelerinin poliklinik bölümleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalıdır. Bayram süresi boyunca randevulu muayene veya reçete işlemleri yapılamayacaktır.

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi? - 2. Resim

ÖZEL HASTANELER KURBAN BAYRAMI’NDA AÇIK MI?

Özel hastaneler, bayram süresi içinde kendi belirledikleri mesai saatlerine göre çalışma düzeni oluşturacaktır.

Bazı özel sağlık kuruluşları hizmet vermeye devam edebilir. Bu nedenle özel bir hastaneye gitmeden önce vatandaşların ilgili hastane ile iletişime geçerek bilgi alması tavsiye edilir.

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi? - 3. Resim

POLİKLİNİKLER NE ZAMAN YENİDEN HİZMET VERECEK?

Poliklinikler ve sağlık ocakları, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Bayram tatilinden sonra randevulu hizmetler ve muayeneler kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gamze Özçelik, 1. evlilik yıl dönümünü kutladı! Paylaşımdaki detaylar gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Peugeot Haziran 2025 fiyat listesi belli oldu! Peugeot 208, 2008, 3008, 5008 modelleri ne kadar oldu? - HaberlerPeugeot Haziran 2025 fiyat listesi belli oldu! Peugeot 208, 2008, 3008, 5008 modelleri ne kadar oldu?Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler - HaberlerKurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenlerSüper Kupa ne zaman oynanacak, yeni format nasıl? 2025 eşleşmeleri belli oldu - HaberlerSüper Kupa ne zaman oynanacak, yeni format nasıl? 2025 eşleşmeleri belli olduMSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2.Seçim aşaması - HaberlerMSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2.Seçim aşamasıKurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler... - HaberlerKurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler...Gibi 7. sezon ne zaman, olacak mı? 6. sezon 13. bölüm tarihi - HaberlerGibi 7. sezon ne zaman, olacak mı? 6. sezon 13. bölüm tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...