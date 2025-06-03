Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda Acil servisler ve poliklinikler hizmet verecek mi?

2025 Kurban Bayramı'na günler kala, vatandaşlar sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı konusu hakkında bilgi almak istiyor. 6-9 Haziran tarihleri arası resmi tatil olduğu için hastane ve polikliniklerin durumu merak ediliyor.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala "Bayramda hastaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. Resmi bayram tatilinde sağlık hizmetlerinden nasıl olacağı belli oldu.

KURBAN BAYRAMI’NDA DEVLET HASTANELERİ AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü bitecektir. Bu tarihler arasında kamu çalışanları idari izinli olacağı için devlet hastanelerinin poliklinik bölümleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalıdır. Bayram süresi boyunca randevulu muayene veya reçete işlemleri yapılamayacaktır.

ÖZEL HASTANELER KURBAN BAYRAMI’NDA AÇIK MI?

Özel hastaneler, bayram süresi içinde kendi belirledikleri mesai saatlerine göre çalışma düzeni oluşturacaktır.

Bazı özel sağlık kuruluşları hizmet vermeye devam edebilir. Bu nedenle özel bir hastaneye gitmeden önce vatandaşların ilgili hastane ile iletişime geçerek bilgi alması tavsiye edilir.

POLİKLİNİKLER NE ZAMAN YENİDEN HİZMET VERECEK?

Poliklinikler ve sağlık ocakları, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Bayram tatilinden sonra randevulu hizmetler ve muayeneler kaldığı yerden devam edecek.