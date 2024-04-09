Bayramı boyunca kuyumcular kapalı olacak

Bayramda kuyumcular açık mı, sorusu hız kazandı. 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı başlıyor. Ramazan Bayramı boyunca kuyumcuların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kuyumcular bayramda açık mı? Arefe Günü ve bayramın 1. günü kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Bayramda kuyumcuların açık mı yoksa kapalı mı olacağı araştırma konusu oldu. Kuyumculardan alışveriş yapmayı düşünenler kuyumcular bayramda açık mı, kapalı mı 2024, bayramda kuyumcular çalışacak mı, sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Sorunun cevabı haberimizde...

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK OLACAK MI?

Kuyumcular tatil olmayan günlerde, hafta içi 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verirken Cumartesi günleri açık olup, Pazar günleri kapalıdır.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. Bayramda bazı meslek grupları çalışmayacak. 10 - 11 - 12 Nisan tarihleri hafta içine denk geldiği için kuyumcular bu günlerde açık olacaktır.

AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü açık olan kuyumcular 15 Nisan 2024 Pazartesi günü itibariyle normal çalışma saatleri olan 09:00 - 20:00 arası hizmet verecek.