Bennu Yıldırımlar, Bahar dizisinde Avukat Ayhan Liberte rolünü oynayacak

Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket

Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Bahar'da sezon finaline yaklaşırken bir başarılı oyuncu daha dahil oluyor. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı projeye katılacak olan Avukat Ayhan Liberte karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne merak edilirken Bennu Yıldırımlar hakkında bilgileri derledik.

Son zamanlarda gündemde yer alan dizilerden biri olan Bahar'a yeni bir isim katılıyor. Bahar ile Timur'un boşanma avukatı olması beklenen Avukat Ayhan Liberte'yi kim canlandırıyor araştırıldı. İşte yeni oyuncu kadrosu 2024!

Dizi, Salı günleri 20.00'da ekranlara gelirken sezon finali 16. bölüm ile yapılacak. Araya yaklaşılırken Bennu Yıldırımlar, Ayhan Liberte rolü ile karşımıza çıkacak.

Yıldırımlar, 22 Kasım 1969'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan isim Süper Baba, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları ve Gönül İşleri projelerindeki rolleri ile başarısını gösterdi.

Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan isim, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Ardından iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. Tiyatro bölümünden 1990 senesinde mezun oldu. 1993 senesinde Rifle King Kong Show, 1994 senesinde Piranha Films ve Muhteşem Zango projelerinde yer aldı.

1995 senesinde Bülent Emin Yarar'la dünya evine giren çiftin Ada adında bir kızı vardır.

"Üç Kızkardeş”, “Saygılı Yosma”, “Yaprak Dökümü”, “III. Richard”, “Herkes Aynı Bahçede”, “Huzur”, “Bir Atın Öyküsü”, “Askerliğim”, “İntiharın Genel Provası”, “Buluşma Yeri”, “Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "12. Gece" oyunlarında yer alan oyuncu, 1997 yılındaki Süper Baba dizisindeki Elif rolü ile dikkatleri üzerine çekti.

2018 senesinde Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Sinan'ın annesi rolünü oynayan isim şimdi ise Bahar dizisinde yer alacak.