Burç Kümbetlioğlu, Bahar dizisine Levent karakteri ile konuk olacak

Salı günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde sezon finaline yaklaşırken başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu konuk oyuncu olarak dahil olacak. Seyirciler Levent karakterini kim oynuyor, gerçekte adı nedir merak etmeye başladı. Başarılı kadroya sahip olan dizi bu akşam yayınlanacak.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip edilirken replikler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde bir konuk oyuncu yer alırken izleyiciler Levent'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Burç Kümbetlioğlu'nun yer aldığı dizi ve filmler...

Kümbetoğlu, diziye Sahra Şaş’ın hayat verdiği Leyla'nın abisi olarak katılacak.

14 Eylül 1980 yılında Sivas'ta dünyaya gelen isim, çeşitli tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde yer aldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü’nde eğitimini tamamladı ve yüksek lisans eğitiminin ardından oyunculuk dersleri aldı.

2009 senesinde Hanımın Çiftliği dizisinde ekranlara gelen isim Eve Dönüş, Milat, Çırağan Baskını, Aramızda Kalsın, Böyle Bitmesin, Veda, Sen de Gitme ve Anneler ve Kızları gibi projelerde de rol aldı.

2013 senesinde Ben Onu Çok Sevdim dizisinde Zafer karakteri ile karşımıza çıkarken 2014'te Ayhan Hanım filminde yer aldı. 2015 yılında Milat dizisinde Sinan karakterini oynadıktan sonra Savaşçı dizisinde rol aldı.



Oynadığı dizi ve filmler:

Savaşçı

Eve Dönüş

Milat

Çırağan Baskını

Kırımlı

Ayhan Hanım

Ben Onu Çok Sevdim

Veda

Biz Babasız Büyüdük

Sen De Gitme

Anneler ile Kızları

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Hanımın Çiftliği