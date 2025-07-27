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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarların merakla beklediği bilet bilgileri de açıklandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde takımlarına destek olabilmek için biletlerini temin etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş 31 Temmuz Perşembe günü Polonya’nın Krakow şehrinde sahaya çıkacak. UEFA kararları doğrultusunda kendi ülkesinde maç oynayamayan Shakhtar Donetsk, rövanş mücadelesini tarafsız saha olarak belirlenen Krakow’da oynayacak. 

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - SHAKTAR DONETSK MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarına yönelik bilet satış duyurusunu resmi kanalları üzerinden yaptı.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - SHAKTAR DONETSK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak karşılaşmanın deplasman tribünü bilet fiyatı 15 avro olarak belirlendi. Taraftarlar bilet ödemelerini yalnızca nakit ve avro cinsinden yapabilecek.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak - 3. Resim

BEŞİKTAŞ - SHAKTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI NEREDE?

Rövanş karşılaşması 31 Temmuz Perşembe günü Polonya’nın Krakow şehrinde yer alan Reymana Stadı’nda oynanacak. Maç UEFA kararıyla tarafsız saha olarak belirlenen Krakow’da gerçekleşecek.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak - 4. Resim

BEŞİKTAŞ - SHAKTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş taraftarları 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde Tüpraş Stadı’ndaki sporcu girişi bölümünden biletlerini temin edebilecek. Bilet alacak kişilerin yanlarında pasaport, vize veya oturum kartı bulundurmaları gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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