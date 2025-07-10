Beşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 20:45 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 20:46 - Güncelleme:

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Beşiktaş hazırlık maçları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde sıkı bir şekilde hazırlanan siyah beyazlıların hazırlık maçları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Beşiktaş hazırlık maçları ile 2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmak istiyor. Taraftarın ise yeni sezon için beklentisi oldukça fazladır. Avusturya takımı St. Pölten ile NV Arena'da gerçekleşecek ilk hazırlık mücadelesi bugün saat 20:00'de olacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak aktarılacak. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? İşte eşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA? 10 Temmuz Perşembe günü saat TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten maçı NV Arena'da gerçekleşecek. Maç HT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. 13 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker karşılaşması Datenpol Arena'da gerçekleşecektir. Maçın BJK TV ve Beşiktaş Youtube ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayacak Beşiktaş-Wolfsberger AC maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır. 17 Temmuz Perşembe günü ise TSİ 19.30'da Ergo Arena gerçekleşecek Beşiktaş-Petrzalka 1898 karşılaşması HT Spor'da canlı olarak yayınlanacaktır. İlgili Haber Beşiktaş'ta milli yıldız için mutlu son! Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin