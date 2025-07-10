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Beşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda?
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Beşiktaş hazırlık maçları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde sıkı bir şekilde hazırlanan siyah beyazlıların hazırlık maçları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Beşiktaş hazırlık maçları ile 2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmak istiyor. Taraftarın ise yeni sezon için beklentisi oldukça fazladır.

Avusturya takımı St. Pölten ile NV Arena'da gerçekleşecek ilk hazırlık mücadelesi bugün saat 20:00'de olacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

Peki, Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? İşte eşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi 

Beşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

10 Temmuz Perşembe günü saat TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten maçı NV Arena'da gerçekleşecek. Maç HT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? - 2. Resim

13 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker karşılaşması Datenpol Arena'da gerçekleşecektir. Maçın BJK TV ve  Beşiktaş Youtube ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? - 3. Resim

16 Temmuz Çarşamba günü Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayacak Beşiktaş-Wolfsberger AC maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları takvimi araştırılıyor! Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda? - 4. Resim

17 Temmuz Perşembe günü ise TSİ 19.30'da Ergo Arena gerçekleşecek Beşiktaş-Petrzalka 1898 karşılaşması HT Spor'da canlı olarak yayınlanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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