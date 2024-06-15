Bilecik Bozüyük'te bayram namazı 06.06'da, Osmaneli ve Söğüt'te 06.05'te kılınacak

Müslümanlar için en önemli iki bayramdan biri birisi olan Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. 2024 yılının ikinci bayramı 16 Haziran Pazar günü başlarken Bilecik'in Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde namazın saat kaçta kılınacağı araştırıldı.

Bilecik için bayram namazı saati açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Bilecik için Kurban Bayramı namaz vakitlerini belirledi. Peki, Bilecik ve ilçeleri için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı namazı saat kaçta olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu.

BAYRAM NAMAZI BİLECİK BOZÜYÜK’TE KAÇTA KILINACAK?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde namaz 06.06'da kılınırken erkeklere vacip ve 2 rekattı. Namazın cemaatle kılınması gerekmekte.

BİLECİK OSMANELİ, SÖĞÜT VE İNHİSAR’DA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının Bilecik-Merkez ve ilçeleri için duyurduğu bayram namazı vakitleri şöyle;

Osmaneli ve Söğüt'te namaz vakti 06.05 olurken, İnhisar'da 06.04'te kılınacak.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

İslam dininde bayram günlerinin de fazileti oldukça büyüktür. Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.) [İsfehanî]

Hadis-i Şerif’te buyurulduğu üzere:

(Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.) [Taberanî]

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ BİLECİK KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Bilecik-Merkez’de 06.16, Bozüyük’te 06.16, Osmaneli’nde 06.15, Söğüt’te 06.15, Pazaryeri’nde 06.17, Gölpazarı’nda 06.14, Yenipazar’da 06.14, İnhisar’da 06.15 saatlerinde kılınacak.