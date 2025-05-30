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BİM 30 mayıs 2025 kataloğu! Bim'de bu hafta cuma neler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM 30 mayıs 2025 kataloğu! Bim&#039;de bu hafta cuma neler var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün raflarda yer alan ürünler bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu bim marketlerde ve bim online alışveriş adresi üzerinden satışa çıkacaktır. Bim 30 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde Orta Boy PP Valiz 759 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL, 6-24 Ay Zeki Bebel Kütüphanesi - 279 TL, Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL, OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL'den satışta olacak.

BİM 30 Mayıs 2025 kataloğu yayımlandı. Alışveriş tutkunları bim'de bu hafta indirimli ürünleri araştırdı. Bahar aylarında alışveriş hazırlıkları yapan milyonlarca kişi bim aktüel katalog ürünlerine bakmaya başladı.

Bim 27 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde; 2 Katlı Tiramisu Keki 69 TL, Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 109 TL, 12 KG Peros Toz Deterjan 329 TL, Solo Tuvalet Kağıdı 289 TL, Molfix Bebek Bezi 329 TL'den satışa sunulacak.

Bim'in ürünlerini aynı zamanda BİM'in online alışveriş adresinden de görüntülenebilirsiniz.  İşte, bim aktüel ürünler 30 Mayıs 2025 kataloğu tamamı...

BİM AKTÜEL 30 MAYIS 2025 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 30 MAYIS 2025 KATALOĞU

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 8.250 TL

Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL

Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL

Heifer Mini Blender Set 1.449 TL

Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL

Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL

Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL

Philisp Süpürge 6.190 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Phlips Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Kumtel Mini Fırın 1.950 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

Araç İçi Düzenleyici - 249TL

Hasır Koltuk Minderi - 275 TL

Oto Güneşlik - 79 TL

Motor Yağı - Kir Temizleyici - 45 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL

Kumtel 1.390 TL

TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL

LG 50' 4K Ultra HD Nanocell Tv 27.900 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL

Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL

Guardian Smart Çelik Kasa 1.950 TL

Sinek Kovucu 199 TL

Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL

Gece Lambası 65 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 2'li 1.199 TL

Berlin Aşure Tenceresi 799 TL

Berlin Çaydanlık 599 TL

Bonera Alüminyum Döküm 7 Gözlü Pankek Tavası 399 TL

Bonera Alüminyum Döküm Sahan Seti 2'li 549 TL

Demir Döküm Yuvarlak Izgara Tava 949 TL

Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 39 TL

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 99 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL

Banyo Seti 5'li 349 TL

Glass in love Sıvı Cam Sabunluk 119 TL

İki Katlı Şampuanlık 199 TL

Ultra Temizlik Seti - 729 TL

7 Parça Çerezlik - 249 TL

Banyo Seti - 349 TL

Salata Seti 5 'li - 249 TL

Latte Bardağı - 89 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

Orta Boy PP Valiz 759 TL

Küçük Boy PP Valiz 689 TL

Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

Çamaşır Sepeti 229 TL

Kadın Hasır El Çantası 259 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

Kadın Şort Takım 329 TL

Erkek Şort Takım 255 TL

Bebek Alt Açma Pedi 139 TL

Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL

Kapitoneli Yastık 179 TL

Flamlı Eşarp 79 TL

Yastık Alezi 2'li 129 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

6-24 Ay Zeki Bebel Kütüphanesi - 279 TL

Denge Oyunu - 119 TL

Oyuncak İş Araçları - 119 TL

Oyunak Hava Araçları - 119 TL

BUGÜN SATIŞTA BİM 30 MAYIS 2025 KATALOĞU - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌|| Bimde bu hafta cuma neler var Bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu Elektrikli Bisiklet, Barbekü, Klima, Vantilatör getiriyor

Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL

Robota Dönüşen Araçlar - 69 TL

Oyuncak Çamaşir Makinesi / Fırın - 149 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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