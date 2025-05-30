BİM 30 mayıs 2025 kataloğu! Bim'de bu hafta cuma neler var?
Bugün raflarda yer alan ürünler bim aktüel 30 Mayıs 2025 kataloğu bim marketlerde ve bim online alışveriş adresi üzerinden satışa çıkacaktır. Bim 30 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde Orta Boy PP Valiz 759 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL, 6-24 Ay Zeki Bebel Kütüphanesi - 279 TL, Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL, OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL'den satışta olacak.
BİM 30 Mayıs 2025 kataloğu yayımlandı. Alışveriş tutkunları bim'de bu hafta indirimli ürünleri araştırdı. Bahar aylarında alışveriş hazırlıkları yapan milyonlarca kişi bim aktüel katalog ürünlerine bakmaya başladı.
Bim 27 Mayıs 2025 kataloğu içerisinde; 2 Katlı Tiramisu Keki 69 TL, Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 109 TL, 12 KG Peros Toz Deterjan 329 TL, Solo Tuvalet Kağıdı 289 TL, Molfix Bebek Bezi 329 TL'den satışa sunulacak.
Bim'in ürünlerini aynı zamanda BİM'in online alışveriş adresinden de görüntülenebilirsiniz. İşte, bim aktüel ürünler 30 Mayıs 2025 kataloğu tamamı...
BİM AKTÜEL 30 MAYIS 2025 KATALOĞU
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 8.250 TL
Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL
Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL
Heifer Mini Blender Set 1.449 TL
Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL
Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL
Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL
Philisp Süpürge 6.190 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Phlips Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Kumtel Mini Fırın 1.950 TL
OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
Araç İçi Düzenleyici - 249TL
Hasır Koltuk Minderi - 275 TL
Oto Güneşlik - 79 TL
Motor Yağı - Kir Temizleyici - 45 TL
TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
Kumtel 1.390 TL
TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL
LG 50' 4K Ultra HD Nanocell Tv 27.900 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL
Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL
Guardian Smart Çelik Kasa 1.950 TL
Sinek Kovucu 199 TL
Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL
Gece Lambası 65 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 2'li 1.199 TL
Berlin Aşure Tenceresi 799 TL
Berlin Çaydanlık 599 TL
Bonera Alüminyum Döküm 7 Gözlü Pankek Tavası 399 TL
Bonera Alüminyum Döküm Sahan Seti 2'li 549 TL
Demir Döküm Yuvarlak Izgara Tava 949 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 39 TL
Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 99 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL
Banyo Seti 5'li 349 TL
Glass in love Sıvı Cam Sabunluk 119 TL
İki Katlı Şampuanlık 199 TL
Ultra Temizlik Seti - 729 TL
7 Parça Çerezlik - 249 TL
Banyo Seti - 349 TL
Salata Seti 5 'li - 249 TL
Latte Bardağı - 89 TL
Orta Boy PP Valiz 759 TL
Küçük Boy PP Valiz 689 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL
Çamaşır Sepeti 229 TL
Kadın Hasır El Çantası 259 TL
Kadın Şort Takım 329 TL
Erkek Şort Takım 255 TL
Bebek Alt Açma Pedi 139 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL
Kapitoneli Yastık 179 TL
Flamlı Eşarp 79 TL
Yastık Alezi 2'li 129 TL
6-24 Ay Zeki Bebel Kütüphanesi - 279 TL
Denge Oyunu - 119 TL
Oyuncak İş Araçları - 119 TL
Oyunak Hava Araçları - 119 TL
Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL
Robota Dönüşen Araçlar - 69 TL
Oyuncak Çamaşir Makinesi / Fırın - 149 TL