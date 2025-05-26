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BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM&#039;de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27-30 Mayıs BİM aktüel kataloğunu paylaştı. Buna göre BİM'e Klima, Vantilatör, Cep Telefonu, Çelik Kasa, Sinek Kovucu, Düdüklü Tencere Seti, Döküm Izgara Tava, Valiz Çeşitleri, Organizer Set, Çamaşır Sepeti ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak.

BİM 27-30 Mayıs aktüel katalogları paylaşıldı. 27 Mayıs Salı günü satışa çıkacak ürünler arasında Atıştırmalık ürün çeşitleri, Çay, Toz Deterjan, 48'li Tuvalet Kağıdı, Bebek Bezi Çeşitleri, Sıvı Çamaşır Deterjanı yer alıyor.

30 Mayıs Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Şarjlı Süpürge, Ütü, Dondurma Yapabilen Hamu Yoğurma Makinesi, Elektrikli Bıçak Bileyici gibi aletler de vardır. 

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 1. Resim

27 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 g 75 TL

Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 g 74,50 TL

Keyifçe Antep Fıstığı 500g 330 TL

Osmaneli Ayva Lokumu 400 g 89 TL

Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 g 99 TL

Kınık Maden Suyu 6x200ml 29,50 TL

Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 g 109 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 29,50 TL

Kristal Gazlı İçecek Şekersiz Kola 2,5 L 34,50 TL

Baysan 2 Katlı Tiramisu Keki 280 g 69 TL

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 3x30 g 79,50 TL

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 2. Resim

27 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Peros Toz Deterjan 12 kg 329 TL

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL

Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL

Solo Bambu Kağıt Havlu Solo Bambu 16'lı 169 TL

Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL

Blume Peçete 200'lü 39 TL

Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL

Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 109 TL

Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 154 TL

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 3. Resim

30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Ola Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

Ola Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

Şarjlı Led Flaşör 99 TL

Araç İçi Düzenleyici 249 TL

Araç İçi Güneşlik Şemsiye 399 TL

Araç İçi Telefon Tutucu Askılık 175 TL

Hasır Oto Minderi 275 TL

Makaralı Güneşlik 299 TL

Cilalı Oto Şampuanı 1L 55 TL

Hızlı Cila 45 TL

Genel Temizleyici 45 TL

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 4. Resim

30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL

Kumtel Kablosuz Buharlı Ütü 1.990 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

Dondurucu 5+1 Çekmece 10.990 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL

Mini Blender Set 1.449 TL

Çok Amaçlı El Tartısı 75 Kg 349 TL

Elektrikli Barbekü 1.199 TL

Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL

Sprey Yağdanlık 200 ml 99 TL

Philips Süpürge Fc9330/07 6.190 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 5. Resim

30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL

Senna 65 İnç Framaless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 27.900 TL

Omix X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

Casper VIA X40 Cep Telefonu 8GB/256GB 9.250 TL

Smart Çelik Kasa 1.950 TL

Sinek Kovucu 199 TL

Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL

Gece Lambası 65 TL

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 6. Resim

BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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