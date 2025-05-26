BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 12:03 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 12:04 - Güncelleme:

27-30 Mayıs BİM aktüel kataloğunu paylaştı. Buna göre BİM'e Klima, Vantilatör, Cep Telefonu, Çelik Kasa, Sinek Kovucu, Düdüklü Tencere Seti, Döküm Izgara Tava, Valiz Çeşitleri, Organizer Set, Çamaşır Sepeti ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak.

BİM 27-30 Mayıs aktüel katalogları paylaşıldı. 27 Mayıs Salı günü satışa çıkacak ürünler arasında Atıştırmalık ürün çeşitleri, Çay, Toz Deterjan, 48'li Tuvalet Kağıdı, Bebek Bezi Çeşitleri, Sıvı Çamaşır Deterjanı yer alıyor. 30 Mayıs Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Şarjlı Süpürge, Ütü, Dondurma Yapabilen Hamu Yoğurma Makinesi, Elektrikli Bıçak Bileyici gibi aletler de vardır. 27 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 g 75 TL Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 g 74,50 TL Keyifçe Antep Fıstığı 500g 330 TL Osmaneli Ayva Lokumu 400 g 89 TL Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 g 99 TL Kınık Maden Suyu 6x200ml 29,50 TL Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 g 109 TL Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 29,50 TL Kristal Gazlı İçecek Şekersiz Kola 2,5 L 34,50 TL Baysan 2 Katlı Tiramisu Keki 280 g 69 TL Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 3x30 g 79,50 TL 27 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Peros Toz Deterjan 12 kg 329 TL Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL Solo Bambu Kağıt Havlu Solo Bambu 16'lı 169 TL Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL Blume Peçete 200'lü 39 TL Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 109 TL Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 154 TL 30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Ola Elektrikli Bisiklet 14.950 TL Ola Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL Şarjlı Led Flaşör 99 TL Araç İçi Düzenleyici 249 TL Araç İçi Güneşlik Şemsiye 399 TL Araç İçi Telefon Tutucu Askılık 175 TL Hasır Oto Minderi 275 TL Makaralı Güneşlik 299 TL Cilalı Oto Şampuanı 1L 55 TL Hızlı Cila 45 TL Genel Temizleyici 45 TL 30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL Kumtel Kablosuz Buharlı Ütü 1.990 TL Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL Dondurucu 5+1 Çekmece 10.990 TL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL Mini Blender Set 1.449 TL Çok Amaçlı El Tartısı 75 Kg 349 TL Elektrikli Barbekü 1.199 TL Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL Sprey Yağdanlık 200 ml 99 TL Philips Süpürge Fc9330/07 6.190 TL 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL 30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL Senna 65 İnç Framaless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 27.900 TL Omix X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL Casper VIA X40 Cep Telefonu 8GB/256GB 9.250 TL Smart Çelik Kasa 1.950 TL Sinek Kovucu 199 TL Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL Gece Lambası 65 TL İlgili Haber 20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin