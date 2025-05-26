BİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda
27-30 Mayıs BİM aktüel kataloğunu paylaştı. Buna göre BİM'e Klima, Vantilatör, Cep Telefonu, Çelik Kasa, Sinek Kovucu, Düdüklü Tencere Seti, Döküm Izgara Tava, Valiz Çeşitleri, Organizer Set, Çamaşır Sepeti ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak.
BİM 27-30 Mayıs aktüel katalogları paylaşıldı. 27 Mayıs Salı günü satışa çıkacak ürünler arasında Atıştırmalık ürün çeşitleri, Çay, Toz Deterjan, 48'li Tuvalet Kağıdı, Bebek Bezi Çeşitleri, Sıvı Çamaşır Deterjanı yer alıyor.
30 Mayıs Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Şarjlı Süpürge, Ütü, Dondurma Yapabilen Hamu Yoğurma Makinesi, Elektrikli Bıçak Bileyici gibi aletler de vardır.
27 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 g 75 TL
Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 g 74,50 TL
Keyifçe Antep Fıstığı 500g 330 TL
Osmaneli Ayva Lokumu 400 g 89 TL
Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 g 99 TL
Kınık Maden Suyu 6x200ml 29,50 TL
Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 g 109 TL
Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 29,50 TL
Kristal Gazlı İçecek Şekersiz Kola 2,5 L 34,50 TL
Baysan 2 Katlı Tiramisu Keki 280 g 69 TL
Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 3x30 g 79,50 TL
27 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Peros Toz Deterjan 12 kg 329 TL
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL
Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL
Solo Bambu Kağıt Havlu Solo Bambu 16'lı 169 TL
Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL
Blume Peçete 200'lü 39 TL
Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL
Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 109 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 154 TL
30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Ola Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
Ola Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL
Şarjlı Led Flaşör 99 TL
Araç İçi Düzenleyici 249 TL
Araç İçi Güneşlik Şemsiye 399 TL
Araç İçi Telefon Tutucu Askılık 175 TL
Hasır Oto Minderi 275 TL
Makaralı Güneşlik 299 TL
Cilalı Oto Şampuanı 1L 55 TL
Hızlı Cila 45 TL
Genel Temizleyici 45 TL
30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL
Kumtel Kablosuz Buharlı Ütü 1.990 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
Dondurucu 5+1 Çekmece 10.990 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL
Mini Blender Set 1.449 TL
Çok Amaçlı El Tartısı 75 Kg 349 TL
Elektrikli Barbekü 1.199 TL
Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL
Sprey Yağdanlık 200 ml 99 TL
Philips Süpürge Fc9330/07 6.190 TL
4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL
Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL
30 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL
Senna 65 İnç Framaless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 27.900 TL
Omix X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL
Casper VIA X40 Cep Telefonu 8GB/256GB 9.250 TL
Smart Çelik Kasa 1.950 TL
Sinek Kovucu 199 TL
Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL
Gece Lambası 65 TL