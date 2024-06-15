Bingöl'ün Solhan ilçesinde namaz 05.24, Karlıova'da 05.23 ve Adaklı'da 05.26'da olacak

Bingöl bayram namazı kaçta sorusu cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyorken Bingöl'ün Solhan, Karlıova ilçelerinde namaz vakti ne zaman merak edildi. İşte Kurban bayramı Bingöl ezan vakitleri 2024...

İl il bayram namazı saatleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak ediliyor. Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak istemeyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Bingöl'ün ilçelerinde bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı haberimizdedir.

BİNGÖL MERKEZ VE KARLIOVA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre Kurban Bayramı namazı Bingöl-Merkez’de saat 05.26, Karlıova'da 05.23'te kılınacak.

SOLHAN VE ADAKLI’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Solhan’da namaz vakti 05.24 olurken, Adaklı’da 05.26 olacak. Kiğı’da 05.26, Yedisu’da 05.25 ve Yayladere’de 05.27 saatlerinde kılınacak.

KURBAN ETİNİ NASIL PAYLAŞMALIYIZ?

Kurban kesildikten sonra eti tartarak, eşit bir şekilde paylaşmak gerekir.

Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılmalıdır.

Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur.

Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit bir şekilde tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek doğru olanıdır. Bir hayvanı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve aynı zamanda sünnettir.

Kesilen kurbanın derisi namaz kılan bir fakire verilebilir. Deri ile ne yapıldığı bilinmeyen yerlere kurban derisi verilmemelidir. Kurban derisi evde de kullanılabilir. Para ile satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakirlere sadaka olarak verilmesi icab eder. Yahut devamlı olarak kullanılacak bir şey karşılığın da satılabilir.

Bir makam ve mevki sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur. Sırf ona saygı için hayvan kesmek caiz değildir. (Eğer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceğim) derse, o zat gelince kesilir. O hayvan adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez; o hayvanın eti fakirlere verir. Yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygı için değil, Allah rızası için yedirmek için hayvan kesmek caizdir.

TÜRKİYE TAKVİMİ BİNGÖL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Bingöl-Merkez’de saat 05.37, Solhan’da 05.34, Karlıova’da 05.34, Adaklı’da 05.36, Kiğı’da 05.36, Yedisu’da 05.35, Yayladere’de 05.38 saatlerinde kılınacak.