Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı?

Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir medikal ürün fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Bolu yangın neden çıktı, ölü veya yaralı var mı gibi sorular ise vatandaşların gündeminde yer aldı.

Bolu'da yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi yönlendirildi. Alevlerin yükseldiği alanda ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Bolu yangın son dakika gelişmeleri neler, yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı merakla araştırılıyor.

BOLU YANGIN SON DAKİKA

Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde bulunan bir medikal ürün fabrikasında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BOLU FABRİKADA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İlk belirlemelere göre fabrikanın üretim alanında çıkan yangının, elektrik kontağı ya da üretimde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Net sebep yapılacak incelemenin ardından açıklanacak.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Yangınla ilgili şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yaralı ya da dumandan etkilenen olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.