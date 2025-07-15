Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı?

Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı?
Bolu, Yangın, Karacasu, Ölü, Yaralı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir medikal ürün fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Bolu yangın neden çıktı, ölü veya yaralı var mı gibi sorular ise vatandaşların gündeminde yer aldı.

Bolu'da yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi yönlendirildi. Alevlerin yükseldiği alanda ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Bolu yangın son dakika gelişmeleri neler, yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı merakla araştırılıyor.

Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı? - 1. Resim

BOLU YANGIN SON DAKİKA

Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde bulunan bir medikal ürün fabrikasında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı? - 2. Resim

BOLU FABRİKADA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İlk belirlemelere göre fabrikanın üretim alanında çıkan yangının, elektrik kontağı ya da üretimde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Net sebep yapılacak incelemenin ardından açıklanacak.

Bolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı? - 3. Resim

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Yangınla ilgili şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yaralı ya da dumandan etkilenen olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bodrum katta 2 kişi zehirlendi, müdahaleye giden ekipler de çıkamadı! İstanbul'da esrarengiz olayTürkiye'nin Oscar adayı belli oldu: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" en iyi uluslararası film yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor - HaberlerPınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyorAGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor - HaberlerAGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyorSon Sefer filmi konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor - HaberlerSon Sefer filmi konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncu kadrosu araştırılıyorİstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da - Haberlerİstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor - Haberler15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyorAltın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ne kadar, yarım, gram ve tam altın kaç TL oldu? - HaberlerAltın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ne kadar, yarım, gram ve tam altın kaç TL oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...