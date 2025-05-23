Bu akşam hangi diziler var? 23 Mayıs TV yayın akış listesi
23 Mayıs Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı belli oldu. ATV'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Kanal D'de Arka Sokaklar, NOW'da Çift Kişilik Oda ve Show'da ise Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ekrana gelecek.
Televizyonseverler "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının cevap merak ediyor. 23 Mayıs 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicisi ile bir araya geliyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında araştırılıyor.
BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Osman
04:00 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:40 Adalet
BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?
01:45 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
FOX TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?
00:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
02:45 Adım Farah
04:00 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
22:45 Çift Kişilik Oda
23:45 Orta Sayfa
23 MAYIS 2025 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23 MAYIS 2025 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Patron Mutlu Son İstiyor
23 MAYIS 2025 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
23 MAYIS 2025 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025