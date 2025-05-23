Bu akşam hangi diziler var? 23 Mayıs TV yayın akış listesi

23 Mayıs Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı belli oldu. ATV'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Kanal D'de Arka Sokaklar, NOW'da Çift Kişilik Oda ve Show'da ise Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ekrana gelecek.

Televizyonseverler "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının cevap merak ediyor. 23 Mayıs 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicisi ile bir araya geliyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında araştırılıyor.

BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Osman

04:00 Aldatmak

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:40 Adalet

BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?

01:45 Yargı

04:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

FOX TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

00:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

02:45 Adım Farah

04:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

22:45 Çift Kişilik Oda

23:45 Orta Sayfa

23 MAYIS 2025 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23 MAYIS 2025 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Patron Mutlu Son İstiyor

23 MAYIS 2025 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

23 MAYIS 2025 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025