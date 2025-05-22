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Survivor'da son dokunulmazlık oyunu nefes kesti! 22 Mayıs 2025 Survivor üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da son dokunulmazlık oyunu nefes kesti! 22 Mayıs 2025 Survivor üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
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22 Mayıs Perşembe günü Survivor'da nefes kesen bir mücadele yaşandı. Finale kısa bir süre kala hangi takım dokunulmazlık oyununu kaybederse şampiyonluğu da geride bırakmış olacak. Bu akşam Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı seçildi ve düello eşlemeleri de şekillendi.

Survivor'da finale az bir zaman kala haftanın son dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele veriyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayını belirleyecek ve düello eşleşmeleri netleşecek.

Survivor son dokunulmazlık oyunu nefes kesti! 22 Mayıs 2025 Survivor üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? - 1. Resim

Kim şampiyon olsun sorusuna Dilşah'ın Adem abi demesi başta Batuhan Karacakaya olmak üzere Sevgi ve Ayşe'yi rahatsız etti. "Aramızda bir vampir var" diyen Batuhan Dilşah'ın Adem'e bilerek sayı verebileceği ihtimalini Sevgi ve Ayşe ile konuştu. 

Dilşah'ı analiz edeceğini söyleyen Batuhan, radarlarını açtığını söyledi. 22 Mayıs 2025 Perşembe günkü bölümde Dilşah ve Batuhan arasında yaşananları dışında Sema ve Adem'de oyun esnasında benchte atıştılar.

Survivor son dokunulmazlık oyunu nefes kesti! 22 Mayıs 2025 Survivor üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? - 2. Resim

Hikmet ise kısa süreli korku dolu anlar yaşattı. Oyun esnasında yere yığılan Hikmet yürekleri ağza getirdi. 

Survivor son dokunulmazlık oyunu nefes kesti! 22 Mayıs 2025 Survivor üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? - 3. Resim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 22 MAYIS 2025?

Dokunulmazlık oyunu mavi ve kırmızı takım arasında oynanıyor. Son dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

Survivor son dokunulmazlık oyunu nefes kesti! 22 Mayıs 2025 Survivor üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? - 4. Resim

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Son dokunulmazlığı kaybeden takım arasından eleme adayı için bir isim seçilecek ve düello eşlemeleri belli olacak.

Eleme potasına giden yarışmacı netleştiğinde haberimize eklenecektir.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELEME POTASINDA?

Bu hafta eleme All Star takımdan Meryem Kasap ve gönüllüler ise takımından Sevgi eleme potasına girdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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