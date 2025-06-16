Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2025 tv yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 19:04 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 19:04 - Güncelleme:

Bu akşam televizyonda ne var soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Eşref Rüya'nın tekrar bölümü, TRT1'de Çırak filmi ekrana gelecek. Tv8'de ise MasterChef Türkiye yeni sezonun yeni bölümüyle ekrana gelecek.

16 Haziran 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi paylaşıldı. Bugün televizyonda Eşref Rüya'nın tekrar bölümü, TRT1'de Çırak filmi, Tv8'de ise MasterChef Türkiye yeni sezonun yeni bölümü yayınlanacak. TRT 1 YAYIN AKIŞI 19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Çırak

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Chelsea - Los Angeles FC"

00.15 Tutunamayanlar

01.45 Lingo Türkiye

02.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

03.40 Kasaba Doktoru KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Eşref Rüya

22:45 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

01:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile Saadeti

22:50 Aile Saadeti

01:20 Aile Saadeti

04:00 Aldatmak SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sosyete Şaban

22:15 Şaban Pabucu Yarım

00:15 Sosyete Şaban

02:00 Şaban Pabucu Yarım

03:45 Kızılcık Şerbeti STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Bittin Sen

23:30 Bittin Sen

01:15 Feryat

02:45 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye 01:30 İşte Benim Stilim 04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz İlgili Haber Titanik nerede, ne zaman battı? Filmin çekildiği tarih

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin