Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2025 tv yayın akışı
Bu akşam televizyonda ne var soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Eşref Rüya'nın tekrar bölümü, TRT1'de Çırak filmi ekrana gelecek. Tv8'de ise MasterChef Türkiye yeni sezonun yeni bölümüyle ekrana gelecek.
16 Haziran 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi paylaşıldı.
Bugün televizyonda Eşref Rüya'nın tekrar bölümü, TRT1'de Çırak filmi, Tv8'de ise MasterChef Türkiye yeni sezonun yeni bölümü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Çırak
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Chelsea - Los Angeles FC"
00.15 Tutunamayanlar
01.45 Lingo Türkiye
02.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
03.40 Kasaba Doktoru
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Eşref Rüya
22:45 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
01:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Aile Saadeti
22:50 Aile Saadeti
01:20 Aile Saadeti
04:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sosyete Şaban
22:15 Şaban Pabucu Yarım
00:15 Sosyete Şaban
02:00 Şaban Pabucu Yarım
03:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Bittin Sen
23:30 Bittin Sen
01:15 Feryat
02:45 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz