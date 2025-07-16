Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu
TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 gibi popüler kanalların 16 Temmuz Çarşamba yayın akışı gündeme geldi. Bu akşam Son Sefer, Yol Arkadaşım, Hükümet Kadın gibi yapımlar izleyici karşına çıkacak.
Bu akşam televizyonda ne var? sorusu yeniden gündeme geldi. 16 Temmuz Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi belli oldu.
TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Password, Star Tv'de Yol Arkadaşım, Show Tv'de Hükümet Kadın, Tv8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte bugünkü TV yayın akışı listesi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Gönül Dağı
22:45 Türk Sineması "Son Sefer"
01:40 Kim Gitsin?
02:50 Seksenler
03:25 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Password
23:15 Triyas Dünyası
01:00 Triyas Dünyası
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
00:30 Sultan
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Şabaniye
00:00 Hükümet Kadın
01:45 Şabaniye
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Cash Out 2 TV'de İlk / Yabancı Sinema
22:20 Aile Saadeti
01:20 Cash Out 2 / Yabancı Sinema
03:20 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yetenek Sizsiniz
00.15 İlk Buluşma
02.15 İnadına Aşk
04.00 Kefaret
06.00 Karagül