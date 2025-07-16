Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 20:00 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 20:03 - Güncelleme:

Televizyon, TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Haber

TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 gibi popüler kanalların 16 Temmuz Çarşamba yayın akışı gündeme geldi. Bu akşam Son Sefer, Yol Arkadaşım, Hükümet Kadın gibi yapımlar izleyici karşına çıkacak.

Bu akşam televizyonda ne var? sorusu yeniden gündeme geldi. 16 Temmuz Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi belli oldu. TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Password, Star Tv'de Yol Arkadaşım, Show Tv'de Hükümet Kadın, Tv8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte bugünkü TV yayın akışı listesi... TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

22:45 Türk Sineması "Son Sefer"

01:40 Kim Gitsin?

02:50 Seksenler

03:25 Teşkilat KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Password

23:15 Triyas Dünyası

01:00 Triyas Dünyası

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Yol Arkadaşım

00:30 Sultan

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadın

22:15 Şabaniye

00:00 Hükümet Kadın

01:45 Şabaniye

03:30 Kızılcık Şerbeti ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Cash Out 2 TV'de İlk / Yabancı Sinema

22:20 Aile Saadeti

01:20 Cash Out 2 / Yabancı Sinema

03:20 Aldatmak TV8 YAYIN AKIŞI 10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Tuzak NOW TV YAYIN AKIŞI 20.00 Yetenek Sizsiniz

00.15 İlk Buluşma

02.15 İnadına Aşk

04.00 Kefaret

06.00 Karagül İlgili Haber Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin