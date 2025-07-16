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Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu
Televizyon, TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 gibi popüler kanalların 16 Temmuz Çarşamba yayın akışı gündeme geldi. Bu akşam Son Sefer, Yol Arkadaşım, Hükümet Kadın gibi yapımlar izleyici karşına çıkacak.

Bu akşam televizyonda ne var? sorusu yeniden gündeme geldi. 16 Temmuz Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi belli oldu.

TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Password, Star Tv'de Yol Arkadaşım, Show Tv'de Hükümet Kadın, Tv8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte bugünkü TV yayın akışı listesi...

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 1. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Gönül Dağı
22:45 Türk Sineması "Son Sefer"
01:40 Kim Gitsin?
02:50 Seksenler
03:25 Teşkilat

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Password
23:15 Triyas Dünyası
01:00 Triyas Dünyası
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 3. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
00:30 Sultan
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 4. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hükümet Kadın
22:15 Şabaniye
00:00 Hükümet Kadın
01:45 Şabaniye
03:30 Kızılcık Şerbeti

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 5. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Cash Out 2 TV'de İlk / Yabancı Sinema
22:20 Aile Saadeti
01:20 Cash Out 2 / Yabancı Sinema
03:20 Aldatmak

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 6. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak

Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz TV yayın akışı belli oldu - 7. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yetenek Sizsiniz
00.15 İlk Buluşma
02.15 İnadına Aşk
04.00 Kefaret
06.00 Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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