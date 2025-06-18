Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D'de final heyecanı, TV8'de MasterChef rekabeti, TRT 1'de kupa coşkusu zirvede
18 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarıda birbirinden heyecanlı yapımlar ekrana gelecek. Kanal D'de Eşref Rüya sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanırken TV8'de MasterChef programında heyecan zirveye çıkacak. TRT 1 'de ise birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverlerin karşısına çıkacak. Bu akşamki televizyon yayın akışı izleyicileri ekrana kilitleyecek.
18 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, TV8'de MasterChef'in yeni bölümü, TRT 1'de ise futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı mücadelele ile buluşturacak.
18 Haziran Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW’un yayın akışı belli oldu. Buna göre TRT1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad" ve FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal" karşılaşmaları olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Hayat Öpücüğü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çarıklı Milyoner
22:00 Beş Milyoncuk Verir Misin?
23:45 Çarıklı Milyoner
01:30 Beş Milyoncuk Verir Misin?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
23:00 Güven Bana
TRT1 YAYIN AKIŞI
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"
21.00 Kupa Saati
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"
00:15 Kupa Saati
01:00 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI PACHUCA - SALZBURG
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:00 Çift Kişilik Oda
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
22:45 Çift Kişilik Oda
02:30 Adım Farah
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye