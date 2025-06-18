Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D'de final heyecanı, TV8'de MasterChef rekabeti, TRT 1'de kupa coşkusu zirvede

18 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarıda birbirinden heyecanlı yapımlar ekrana gelecek. Kanal D'de Eşref Rüya sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanırken TV8'de MasterChef programında heyecan zirveye çıkacak. TRT 1 'de ise birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverlerin karşısına çıkacak. Bu akşamki televizyon yayın akışı izleyicileri ekrana kilitleyecek.

18 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, TV8'de MasterChef'in yeni bölümü, TRT 1'de ise futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı mücadelele ile buluşturacak.

18 Haziran Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW’un yayın akışı belli oldu. Buna göre TRT1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad" ve FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal" karşılaşmaları olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Hayat Öpücüğü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Çarıklı Milyoner

22:00 Beş Milyoncuk Verir Misin?

23:45 Çarıklı Milyoner

01:30 Beş Milyoncuk Verir Misin?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

23:00 Güven Bana

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:25 Teşkilat

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"

21.00 Kupa Saati

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"

00:15 Kupa Saati

01:00 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI PACHUCA - SALZBURG

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:00 Çift Kişilik Oda

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

22:45 Çift Kişilik Oda

02:30 Adım Farah

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye