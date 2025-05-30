Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi yayınlanması üzerine bu akşam hangi yapımların ekrana geleceği belli oldu.

30 Mayıs 2025 tarihinde TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi paylaşıldı. ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusuna cevap aranıyor.

Bu akşam birbirin popüler dizilerin yeni bölümü ekrana gelmeye hazırlanırken Survivor 2025'te tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 1. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul (Final)

23:40 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:15 Seksenler

02:15 Teşkilat

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 2. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Babamın Hazinesi

22:20 Kod 355

00:45 Can Borcu

03:30 Aldatmak

05:50 Hercai

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 4. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)

00:15 Üçlü Tehlike

01:45 Bahar

04:00 Kızılcık Şerbeti

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 5. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02:30 Kaderimin Oyunu

04:30 Aramızda Kalsın

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 6. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolumda

22:30 Çift Kişilik Oda

23:45 Orta Sayfa

01:30 Çift Kişilik Oda

03:45 Elkızı

Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV kanal yayın akışı listesi - 7. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panaroma

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

70 yaşında ters köşe! Dede sigaraya noktayı koydu: Bu iş kötüye gidiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir? - HaberlerEfecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir?Inter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek! - HaberlerInter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek!Fenerbahçe 16.465 imza nedir? Aziz Yıldırım gündeme geldi - HaberlerFenerbahçe 16.465 imza nedir? Aziz Yıldırım gündeme geldiAdalet Bakanlığı memur alımı şartları neler? Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı! - HaberlerAdalet Bakanlığı memur alımı şartları neler? Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı!Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisselere göre ödeme planı belli oldu! - HaberlerDul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisselere göre ödeme planı belli oldu!Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal'in neden öldü, hastalığı neydi? - HaberlerŞarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal'in neden öldü, hastalığı neydi?
Sonraki Haber Yükleniyor...