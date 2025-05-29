Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Mayıs TV yayın akışında ve ekranda yer almayan Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her perşembe saat 20.00'de NOW TV'de Hudutsuz Sevda ve Kanal D'de İnci Taneleri dizileri 29 Mayıs Perşembe günü ekrana gelmedi, neden yok merak ediliyor.

Her perşembe saat 20.00'de NOW TV'de Hudutsuz Sevda ve Kanal D'de İnci Taneleri dizileri 29 Mayıs Perşembe günü ekrana gelmedi. Dizilerin neden ekranda yer almadığı merak ediliyor. 

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda, 29 Mayıs akşamı NOW TV yayın akışında yer almıyor. Dizi, 15 Mayıs Perşembe günü 63. bölümüyle ikinci sezon finalini yaptı. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı dizi, Halil İbrahim’in (Aktaş) kan davası ve intikam hikayesini sürükleyici bir şekilde işlerken Zeynep ve ailesine karşı duruşuyla izleyicileri ekrana kilitledi.

Sezon finali, Total reyting grubunda zirveye yerleşerek büyük bir başarı elde etti. Ancak dizi yaz arası verdiği için bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs TV yayın akışı - 1. Resim

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri de 29 Mayıs 2025 akşamı Kanal D yayın akışında bulunmuyor çünkü dizi 15 Mayıs 2025’te sezon finaliyle ekranlara ara verdi.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizi, Azem Yücedağ’ın geçmişiyle yüzleşmesini ve ailesini yeniden bir araya getirme çabasını dramatik bir şekilde işledi.

Sezon finali, AB reyting grubunda birincilik elde ederek güçlü bir kapanış yaptı. Ancak, yaz sezonu nedeniyle dizi bu akşam yeni bölümle ekranda olmayacak. Dizinin Ekim 2025’te 3. sezonuyla dönebileceği belirtiliyor.

Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs TV yayın akışı - 2. Resim

29 MAYIS HUDUTSUZ SEVDA, İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri’nin 29 Mayıs akşamı yayınlanmamasının nedeni her iki dizinin de 15 Mayıs’ta sezon finallerini yapmış olması.

Hudutsuz Sevda’nın Total’de, İnci Taneleri’nin ise AB’de lider olduğu sezon finalleri, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Ancak, yaz tatili nedeniyle her iki dizi de yeni bölümlerle ekrana dönmeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar son noktayı koydu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çift Kişilik Oda senaristi kim, uyarlama mı? Hikayesi dikkat çekiyor - HaberlerÇift Kişilik Oda senaristi kim, uyarlama mı? Hikayesi dikkat çekiyorÇift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu - HaberlerÇift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli olduFatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? 29 Mayıs ATV yayın akışı - HaberlerFatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? 29 Mayıs ATV yayın akışıMayıs ayında şaşırtan görüntüler! Antalya'nın o ilçesi beyaza büründü - HaberlerAntalya'nın o ilçesi beyaza büründü! 15 santimetreyi bulduAziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart - HaberlerAziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şartGalatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu - HaberlerGalatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...