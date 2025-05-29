Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok? 29 Mayıs TV yayın akışı

29 Mayıs TV yayın akışında ve ekranda yer almayan Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her perşembe saat 20.00'de NOW TV'de Hudutsuz Sevda ve Kanal D'de İnci Taneleri dizileri 29 Mayıs Perşembe günü ekrana gelmedi, neden yok merak ediliyor.

Her perşembe saat 20.00'de NOW TV'de Hudutsuz Sevda ve Kanal D'de İnci Taneleri dizileri 29 Mayıs Perşembe günü ekrana gelmedi. Dizilerin neden ekranda yer almadığı merak ediliyor.

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda, 29 Mayıs akşamı NOW TV yayın akışında yer almıyor. Dizi, 15 Mayıs Perşembe günü 63. bölümüyle ikinci sezon finalini yaptı. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı dizi, Halil İbrahim’in (Aktaş) kan davası ve intikam hikayesini sürükleyici bir şekilde işlerken Zeynep ve ailesine karşı duruşuyla izleyicileri ekrana kilitledi.

Sezon finali, Total reyting grubunda zirveye yerleşerek büyük bir başarı elde etti. Ancak dizi yaz arası verdiği için bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri de 29 Mayıs 2025 akşamı Kanal D yayın akışında bulunmuyor çünkü dizi 15 Mayıs 2025’te sezon finaliyle ekranlara ara verdi.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizi, Azem Yücedağ’ın geçmişiyle yüzleşmesini ve ailesini yeniden bir araya getirme çabasını dramatik bir şekilde işledi.

Sezon finali, AB reyting grubunda birincilik elde ederek güçlü bir kapanış yaptı. Ancak, yaz sezonu nedeniyle dizi bu akşam yeni bölümle ekranda olmayacak. Dizinin Ekim 2025’te 3. sezonuyla dönebileceği belirtiliyor.

29 MAYIS HUDUTSUZ SEVDA, İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri’nin 29 Mayıs akşamı yayınlanmamasının nedeni her iki dizinin de 15 Mayıs’ta sezon finallerini yapmış olması.

Hudutsuz Sevda’nın Total’de, İnci Taneleri’nin ise AB’de lider olduğu sezon finalleri, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Ancak, yaz tatili nedeniyle her iki dizi de yeni bölümlerle ekrana dönmeyecek.