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Bu gıdalar kilo aldırıyor! Diyet sürecinin baş düşmanı üç yiyecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu gıdalar kilo aldırıyor! Diyet sürecinin baş düşmanı üç yiyecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fark etmeden kilo mu alıyorsunuz? Bu üç besin kontrolsüz kilo almaya sebep oluyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birçok kişinin diyet süreci başladı. Dengesiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle kontrolsüz kilo alanlar yağ yakmak için en etkili yiyecekleri araştırmaya başladı.

Masum gibi görünen bazı yiyecekler diyet sürecinin baş düşmanı olarak öne çıkıyor. Tüketildiğinde göbek yağı yapan bu besinler diyet sürecini tamamiyle olumsuz etkiliyor.

FARKINDA OLMADAN KİLO ALIYOR MUSUNUZ?

Farkında olmadan kilo alıyorsanız tam buğdaylı ve light gıdaları tüketiyor olabilirsiniz. Bu besinler yüksek oranda işlenmiş karbonhidrat içermesinden dolayı göbek bölgesinde yağlanmaya neden oluyor ve diyet sürecini olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda bu gıdalar her ne kadar sağlıklı sanılsa da kan şekerinde dengesizlikler meydana getirerek açlık krizine sebep oluyor.

Bu gıdalar kilo aldırıyor! Diyet sürecinin baş düşmanı üç yiyecek! - 1. Resim

ŞEKER İÇERMİYOR DENİLSE DE ŞEKERLİ!

Diyet sürecinde şekersiz olduğunu düşünerek tükettiğimiz meyveli yoğurtlar ve gronala barların da içerisinde şeker bulunuyor. İçerdiği tatlandırıcılar göbek yağlanmasının artmasına sebep oluyor. 

Aynı zamanda tatlandırıcılı gazlı içecekler içerdiği maddeler nedeniyle vücutta insülini salgılanmasını tetikliyor. Bu da açlık krizine neden olarak kontrolsüz kilo aldırıyor.

Bu gıdalar kilo aldırıyor! Diyet sürecinin baş düşmanı üç yiyecek! - 2. Resim

ZAYIFLAMANIN ÜÇ BÜYÜK DÜŞMANI

Diyet sürecinde tüketilen gronala barlar, diyet gazlı içecekler ve fit etiketli atıştırmalık ürünler, içerdiği tatlandırıcılar sebebiyle hızlı ve kontrolsüz kilo alımına sebep oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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