Bu hafta sonu İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor

Yarın İstanbul'da yağmur olup olmadığını merak eden vatandaşlar güncel hava raporlarını araştırmaya başladı. Özellikle hafta sonu görülecek sağanak yağış için tüm İstanbulluların dikkat etmesi öneriliyor.

İstanbul'da bu hafta sonu hava koşulları değişiklik gösteriyor. Hafta boyunca güneşli havanın etkili olduğu şehirde, hafta sonuna doğru yağışlı bir hava dalgası bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yarın (5 Eylül Perşembe) güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye kadar yükselecek, gece ise 20 dereceye düşecek. Güneşli havanın hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor.

6 Eylül cuma günü de benzer şekilde İstanbul'da güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz 30 dereceyi bulacak, gece ise 21 derece civarında olacak. Hafta içi boyunca sıcaklıklar yüksek seyrederken, hafta sonuna doğru değişim bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 7 Eylül 2024 Cumartesi günü itibari ile hava durumunda değişiklik yaşanması öngörülüyor. İstanbul’da yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 28 dereceye kadar düşerken, gece 22 derece olacak. Hafta sonuna plan yapanların yağışlara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

8 Eylül 2024 Pazar günü ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 27 derece, gece ise 21 derece civarında olacak. Hafta sonu boyunca yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor, bu nedenle dışarıda yapılacak planlarda hava durumunun göz önünde bulundurulması gerekiyor.