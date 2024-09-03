Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul dahil il il uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde yurdun birçok kentinde görülen kuvvetli sağanak bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il yaptığı uyarıda özellikle kıyı kentlere dikkat çekti, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 3 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmurlar devam edecek, Marmara illerinde ise sıcaklıklar artacak. İşte günün hava durumu tahminleri ve değerlendirmeler...
KIYI KESİMLERDE SAĞANAK GÖRÜLECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanakların özellikle Bartın'da kuvvetli olacağı belirtilirken, kent için sarı kodlu uyarı verildi.
SICAKLIKLAR MARMARA'DA ARTIYOR
Hava sıcaklıkları Marmara'da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
3 EYLÜL 2024 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi