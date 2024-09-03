Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul dahil il il uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde yurdun birçok kentinde görülen kuvvetli sağanak bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il yaptığı uyarıda özellikle kıyı kentlere dikkat çekti, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 3 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmurlar devam edecek, Marmara illerinde ise sıcaklıklar artacak. İşte günün hava durumu tahminleri ve değerlendirmeler...

KIYI KESİMLERDE SAĞANAK GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanakların özellikle Bartın'da kuvvetli olacağı belirtilirken, kent için sarı kodlu uyarı verildi.

SICAKLIKLAR MARMARA'DA ARTIYOR

Hava sıcaklıkları Marmara'da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 EYLÜL 2024 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu