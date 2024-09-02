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Ankara'daki inşaatta iskele kırıldı! 12. kattan düşen 3 işçi feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;daki inşaatta iskele kırıldı! 12. kattan düşen 3 işçi feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir inşaatta feci bir kaza meydana geldi. 12 kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düşen 3 işçi, hayatını kaybetti. 

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Törekent mahallesinde bulunan inşaatta iskele kırıldı. 

Salihoğulları İnşaatı’nda bir apartman dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düştü.

Ankara'daki inşaatta iskele kırıldı! 12. kattan düşen 3 işçi feci şekilde can verdi - 1. Resim

2 KADEŞ VE KUZEN HAYATINI KAYBETTİ 

Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Ankara'daki inşaatta iskele kırıldı! 12. kattan düşen 3 işçi feci şekilde can verdi - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Görgü tanığı Selçuk Demirezen, “3 tane arkadaş yere düştü. 1'i canlıydı 2'si yere düştü. Öbür canlı olanda hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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