Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs linç edildi

Mersin'de taciz skandalı yaşandı. 5 yaşındaki çocuğu kırsala götürüp taciz eden komşusu, çevredekilerin olayı fark etmesiyle linç edildi. Tacizci yoğun bakıma alınırken, sağlığı yerine geldiğinde gözaltına alınacağı belirtildi.

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İddiaya göre, şüpheli M.K. (37), motosikleti ile 5 yaşındaki komşusunun kızını kırsal bir alana götürdü. Burada kıza taciz girişiminde bulunduğu ileri sürülen M.K.'yi çevrede bulunan bir grup genç fark etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Şahsı darp eden gençler, olayı polise bildirdi. Yaralanan şüpheli olay yerine gelen ekiplerin gözetiminde Mersin'deki bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak adli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.