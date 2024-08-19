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Esenyurt'ta iki kız çocuğuna taciz iddiası! Mahalle karıştı, ortalık savaş alanında döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta iki kız çocuğuna taciz iddiası! Mahalle karıştı, ortalık savaş alanında döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta meydana gelen taciz iddiası ortalığı adeta savaş alanına döndürdü. İlçede bir kasap dükkanında iki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ile mahallede kargaşa yaşandı. Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, çocukları taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kasap dükkanında iki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı.

Olay saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.

'DÜKKAN SAHİBİ TACİZ ETTİ' İDDİASI

İddiaya göre, mahallede bulunan bir kasap dükkanında iki kız çocuğu, dükkan sahibi Y.E. tarafından tacize uğradı.

Çocukların bağırması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar işyerine girdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öfkeli kalabalık ile dükkan sahibi arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Şüpheli gözaltına alınırken çocuklar ise ailelerine teslim edildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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