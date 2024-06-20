Bugün (20 Haziran) icra daireleri idari izin sebebiyle kapalı olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

İcra dairelerinde bugün işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bugün adliyeler açık mı, kapalı mı araştırırken resmi dairelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Kurban bayramı 19 Haziran'da sona ererken kamu çalışanlarına verilerin 2 günlük idari iznin ardından bayram tatili uzadı ve devlet kurumları kapalı.