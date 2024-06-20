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Bugün (20 Haziran) icra daireleri idari izin sebebiyle kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün (20 Haziran) icra daireleri idari izin sebebiyle kapalı olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İcra dairelerinde bugün işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bugün adliyeler açık mı, kapalı mı araştırırken resmi dairelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Kurban bayramı 19 Haziran'da sona ererken kamu çalışanlarına verilerin 2 günlük idari iznin ardından bayram tatili uzadı ve devlet kurumları kapalı.

20 Haziran günü resmi dairelerde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar icra dairelerinin bugün açık olup olmadığını araştırmaya başladı. 16 Haziran'da başlayan resmi tatil özel sektör için 20 Haziran günü sona erdi. Kamu kurumlarında ise tatil devam ediyor.

BUGÜN İCRA DAİRELERİ AÇIK MI 20 HAZİRAN?

İcra daireleri, 2 günlük idari izin kapsamında bugün kapalı olacak. Kurban bayramının tatili sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarında çalışanlar için 2 günlük idari izin verileceğini duyurmuştu. Böylece devlet daireleri 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık olacak.

İCRA DAİRELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta sonları kapalı olan daireler hafta içi 5 gün boyunca hizmet veriyor. Acil adli hizmetler için nöbetçi adliyeler olurken icra daireleri hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 aralığında çalışıyor.

Bugün (20 Haziran) icra daireleri idari izin sebebiyle kapalı olacak - 1. Resim

RESMİ DAİRELER NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı 20 Haziran'da sona erdi. 19 Haziran'da son günü olan bayramın ardından özel sektör ve kargolar mesaiye başladı.

Resmi daireler ise 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle beraber açılacak. Devlet kurumlarında işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 24 Haziran itibarıyla hizmet alabilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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