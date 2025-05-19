Bugün bankalar açık mı, ne zaman açılıyor? 19 Mayıs Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 16:43 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 16:43 - Güncelleme:

Bugün bankaların açık olup olmadığı sorusu işlem yapmak isteyen binler kişi tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalıdır. Haftanın ilk gününde vatandaşlar bankaların çalışma saatleri ve EFT, havale durumu hakkında bilgi almak istiyor.

19 Mayıs yani bügün bugün bankaların çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Banka çalışma saatleri, resmi tatil süreçlerinde arama motorlarında aratılan konular arasındadır. 19 Mayıs'ta bankalar işlemlerine devam edecek mi, tatil mi? Pazartesi günü kamu ve özel bankalar açık mı? İşte, soruların cevapları.... BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILIYOR? Bankalar resmi tatillerde çalışmalarına ara verir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi gününe denk gelir. Bu nedenle 19 Mayıs Pazartesi kamu ve özel bankalar kapalıdır. Bugün bankalar kapalı olsa 20 Mayıs Salı günü normal mesailerine devam edecek. 19 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI? 19 Mayıs'ta EFT işlemi gerçekleşmez. EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınır. Ancak havale/FAST işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilir. İlgili Haber 19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin