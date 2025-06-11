Bugün deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu? 11 Haziran son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 08:49 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 08:49 - Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde büyüklüğü 1.0 ile 3.5 arasında değişen çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi. Depremlerin yoğun olarak hissedildiği bölge Kütahya'nın Simav ilçesi oldu. Bugün deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu soruları ise vatandaşların gündeminde yerini aldı.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? 11 Haziran 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde hareketlilik devam etti. Gün içerisinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre, özellikle iç ve batı bölgelerde küçük ve orta şiddette sarsıntılar meydana geldi. AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 11 Haziran öğle saatlerinden itibaren bazı illerde vatandaşlar sarsıntı hissettiklerini bildirdi. Meydana gelen depremler genellikle yüzeye yakın ve küçük ölçekli depremler olduğundan kısa süreli ancak hissedilir şekilde yaşandı. Yaşanan küçük çaplı sarsıntıların birçoğu Kütahya'da meydana gelirken vatandaşlardan herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi. İlgili Haber AFAD duyurdu, Düzce'de deprem oldu! İşte ilk veriler... 11 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ 07:05:00 - Kaleköy-Gökçeada (Çanakkale) - Büyüklük: 1.9 ML

07:04:03 - Yemişli-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.6 ML

06:32:11 - Eğirler-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.9 ML

06:31:07 - Fındıkköy-Doğanşehir (Malatya) - Büyüklük: 1.5 ML

06:31:04 - Eğirler-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.4 ML

06:26:09 - Tekeli Işıklar-Soma (Manisa) - Büyüklük: 2.4 ML

05:25:38 - Bentköy-Kale (Malatya) - Büyüklük: 1.2 ML

05:14:50 - Akdeniz - Büyüklük: 2.9 ML

05:13:16 - Karaot-Torbalı (İzmir) - Büyüklük: 1.4 ML

04:57:46 - Tokat-Hisarcık (Kütahya) - Büyüklük: 1.2 ML

04:36:46 - Elmalıçiftliği-Kadışehri (Yozgat) - Büyüklük: 1.4 ML

04:07:56 - Kaledere-Sungurlu (Çorum) - Büyüklük: 1.6 ML

03:55:38 - Örenlice-Ulaş (Sivas) - Büyüklük: 1.7 ML

03:55:11 - Eskikarahisar-Ulaş (Sivas) - Büyüklük: 1.9 ML

03:34:38 - Yenibağlar-Bozkurt (Denizli) - Büyüklük: 1.6 ML

03:29:10 - Güzelköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) - Büyüklük: 2.2 ML

03:27:08 - Tokat-Hisarcık (Kütahya) - Büyüklük: 1.5 ML

03:22:23 - Tokat-Hisarcık (Kütahya) - Büyüklük: 1.6 ML

03:02:16 - Hocatman-Yığılca (Düzce) - Büyüklük: 3.4 ML (3.2 Mw)

03:00:50 - Karacaören-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 2.2 ML

02:54:47 - Eğirler-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.7 ML

02:51:43 - Mahyalar-Kozan (Adana) - Büyüklük: 3.5 ML (3.3 Mw)

02:31:15 - Şenyurt-Ulaş (Sivas) - Büyüklük: 2.7 ML

02:29:48 - Darıca-Akçadağ (Malatya) - Büyüklük: 1.9 ML

01:40:46 - Yemişli-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 2.1 ML

01:25:05 - Çaltı-Refahiye (Erzincan) - Büyüklük: 1.7 ML

01:22:32 - Katrandağı-Emet (Kütahya) - Büyüklük: 1.5 ML

01:18:49 - Eğirler-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.4 ML

01:13:28 - Eğirler-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.4 ML

01:10:24 - Yemişli-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 2.8 ML

01:06:14 - Kızılağaç-Ula (Muğla) - Büyüklük: 1.2 ML

01:04:25 - Kuyucak-(Muğla) - Büyüklük: 1.3 ML

00:37:38 - Yemişli-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.6 ML (1.6 Mw)

00:37:27 - Suğul-Darende (Malatya) - Büyüklük: 1.4 ML

00:23:49 - Yemişli-Simav (Kütahya) - Büyüklük: 2.6 ML

00:21:55 - Kuşburnu-(Bingöl) - Büyüklük: 1.8 ML

00:08:52 - Bayırdüzü-Hazro (Diyarbakır) - Büyüklük: 2.3 ML

00:05:44 - Katrandağı-Emet (Kütahya) - Büyüklük: 1.8 ML İlgili Haber İstanbul'da deprem tedbiri! OSB’ler güvenli alanlara taşınacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan