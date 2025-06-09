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Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nı 4. günü eczanelerin hizmet durumu gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı&#039;nı 4. günü eczanelerin hizmet durumu gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili arefe günüyle beraber toplam 4.5 gün sürecek. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalıdır. Bu nedenle 9 Haziran 2025 Pazartesi günü, eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bayram tatili nedeniyle okullar başta olmak üzere üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermiyor. 

Bayramın dördüncü gününde ilaç almak isteyenler ise sağlık kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 4. günü 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nı 4.günü eczanelerin hizmet durumu gündeme geldi - 1. Resim

9 HAZİRAN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı tatili günü 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Eczaneler bayram bittiminden hemen sonra 10 Haziran Salı günü hizmet verebilecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Bu nedenle eczaneler, sağlık ocakları olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalıdır.

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nı 4.günü eczanelerin hizmet durumu gündeme geldi - 2. Resim

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Nöbetçi eczaneleri e-Devlet'in " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor.

Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek içiN T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapması zorunludur.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Nöbetçi eczane sorgulama ekranına erişim sağlandığında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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