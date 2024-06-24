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Bugün EURO 2024'te Hırvatistan - İtalya ve Arnavutluk - İspanya maçları oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada heyecanla takip edilen EURO 2024'te mücadeleler devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, ikinci karşılaşmada 3-0 mağlup olmuştu. Gruptan çıkmamız son maça kalırken bugün maç var mı, hangi merak ediliyor. 24 Haziran EURO 2024 maç programı ve takvimini haberimizde derledik.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda mücadeleler devam ederken bu akşam kimin maçı var araştırıldı. En son ikinci maçta mağlup olan Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. 24 Haziran akşamı gerçekleşecek karşılaşmalar ise yakından takip ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 24 HAZİRAN?

Bu akşamın maç programına göre turnuvada 2 karşılaşma oynanacak. Arnavutluk - İspanya karşılaşması 22.00'de başlarken, Hırvatistan - İtalya maçı da aynı saatte başlayacak.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımımız, ilk olarak Gürcistan ile karşılaşmıştı. 3-1'lik galibiyetin ardından Portekiz'e 3-0 mağlup olduk. Grupta son maç Çek Cumhuriyeti ile oynanırken gruptan çıkıp çıkmayacağımız karşılaşmanın sonucuna bağlı olacak.

Bugün EURO 2024'te Hırvatistan - İtalya ve Arnavutluk - İspanya maçları oynanacak - 1. Resim

Çekya'dan 1 puan almamız halinde ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağlamamızdan dolayı grubu 2. tamamlıyoruz. Çekya'ya yenilirsek ve Gürcistan, Portekiz'i yenerse turnuvadan eleniyoruz.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ

EURO 2024'te Çekya'ya mağlup olursak Portekiz-Gürcistan karşılaşmasının sonucu ve diğer gruplardaki sonuca göre 3. olma ihtimalimiz var. Çek Cumhuriyeti'ne mağlup olursak, Gürcistan da Portekiz'i yenemezse en iyi 3. olmak için diğer gruplara bakılacak.

Bugün EURO 2024'te Hırvatistan - İtalya ve Arnavutluk - İspanya maçları oynanacak - 2. Resim

Türkiye en iyi 3.ler arasında yer alırsa B Grubu veya C Grubu lideri ile mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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