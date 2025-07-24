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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? 24 Temmuz trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? 24 Temmuz trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan listeye göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı. Buna göre, heyelan, baraj çalışması, yol çalışması ve orman yangını nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılmıştır. Peki, Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde birçok yol çeşitli sebeplerle ulaşıma kapalı oluyor.

Özellikle bugün heyelan, baraj çalışması, yol çalışması ve orman yangınları nedeniyle bazı yollar kapatılmıştır. Bu direkt olarak trafiği etkilediği için sürücüler, Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? sorusuna cevap arıyor.

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? 24 Temmuz Trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı - 1. Resim

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

24 Temmuz 2025 yılı itibarıyla heyelan, baraj ve yol çalışmaları ike orman yangınları sebebiyle Mersin-Silifke (Mut-Kırobası), Gazipaşa-Anamur, Osmaniye-BOTAŞ, Bingöl-Kığı, Muş-Varto ve Muş Hasköy, Karabük-Kastamonu, Karabük-Çankırı ve Erzurum-Kars-Tuzluca güzergahları trafiğe kapalı durumdadır. 

KARAYOLLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLEN KAPALI YOLLAR LİSTESİ

ŞUBE NOYOLUN ADIKAPANMA NEDENİ
KAPANAN KESİM
BAŞLANGIÇ (km)SON (km)
GÜNCELLEME TARİHİ
SİLİFKE (51. Şube)(MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYAHeyelan262724.07.2025 07:36:25
SİLİFKE (51. Şube)(400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü)Heyelan0524.07.2025 07:36:25
HATAY (53. Şube)OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYAYol Çalışması0424.07.2025 07:36:25
BİNGÖL (84. Şube)(Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-KığıHeyelan0124.07.2025 07:36:25
MUŞ (113. Şube)(VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYABaraj Çalışması52824.07.2025 07:36:25
MUŞ (113. Şube)(MUŞ - HASKÖY) (300-30) DYA - HAVAALANIYol Çalışması0524.07.2025 07:36:25
SAFRANBOLU (153. Şube)ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU)Baraj Çalışması4924.07.2025 07:36:25
SAFRANBOLU (153. Şube)(KARABÜK - ESKİPAZAR) (755-03) DYA - (KARABÜK - ÇANKIRI) İL SN.Orman Yangını03024.07.2025 07:36:25
KAĞIZMAN (182. Şube)(ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYABaraj Çalışması04524.07.2025 07:36:25

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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