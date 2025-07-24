Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? 24 Temmuz trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan listeye göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı. Buna göre, heyelan, baraj çalışması, yol çalışması ve orman yangını nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılmıştır. Peki, Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde birçok yol çeşitli sebeplerle ulaşıma kapalı oluyor.

Özellikle bugün heyelan, baraj çalışması, yol çalışması ve orman yangınları nedeniyle bazı yollar kapatılmıştır. Bu direkt olarak trafiği etkilediği için sürücüler, Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? sorusuna cevap arıyor.

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

24 Temmuz 2025 yılı itibarıyla heyelan, baraj ve yol çalışmaları ike orman yangınları sebebiyle Mersin-Silifke (Mut-Kırobası), Gazipaşa-Anamur, Osmaniye-BOTAŞ, Bingöl-Kığı, Muş-Varto ve Muş Hasköy, Karabük-Kastamonu, Karabük-Çankırı ve Erzurum-Kars-Tuzluca güzergahları trafiğe kapalı durumdadır.

KARAYOLLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLEN KAPALI YOLLAR LİSTESİ