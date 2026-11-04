Bugün İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 4 Kasım İstanbul Valiliği açıklaması gündemde!

İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurmasının ardından gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Öğrenciler ve veliler ''İstanbul'da okullar tatil mi son dakika?'' ve ''Bugün yağmur var mı?'' sorularını gündeme taşıdı.

Kaydet a- | +A

Bugün İstanbul'da okullar tatil mi merakla araştırılırken gözler duyurulara çevrildi. Sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen yağış nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. İşte, 4 Kasım İstanbul Valiliği açıklaması son dakika gelişmeleri...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Bugün İstanbulda okullar tatil mi son dakika? 4 Kasım İstanbul Valiliği açıklaması gündemde!

İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Meteorolojik gelişmeler nedeniyle eğitim kurumlarına yönelik tatil kararı bekleyen öğrenciler için şu an itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından il genelindeki okullarda eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor.

Bugün İstanbulda okullar tatil mi son dakika? 4 Kasım İstanbul Valiliği açıklaması gündemde!

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Yağışların yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala