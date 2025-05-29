Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Mayıs köprü ve otoyolların ücret durumu

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde milyonlarca vatandaş, ulaşım imkanlarına dair detayları merak ediyor. 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul genelinde düzenlenecek etkinlikler için plan yapanlar özellikle köprü ve otoyolların bugüne özel ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi, 29 mayıs hangi yollar ücretsiz gibi sorular vatandaşın gündeminde.

BUGÜN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul genelinde çok sayıda kutlama ve etkinlik düzenleniyor. 29 Mayıs'ta şehir içi ve şehirlerarası ulaşım seçenekleri de vatandaşların gündeminde yer aldı.

Köprü ve otoyolların bugüne özel ücretsiz olup olmadığı sıkça sorgulanan konular arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ya da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantılı otoyollar dahil olmak üzere tüm ücretli güzergahlarda geçişlerin normal tarifeye tabi olduğu kabul ediliyor.

Vatandaşların bugünkü geçişlerde ücret ödeyeceği ve herhangi bir muafiyetin geçerli olmayacağı öngörülüyor.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs 2025’te İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünü kutlamak amacıyla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

Ulaşım İstanbul’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

İstanbulkart kullanıcıları, gün içinde herhangi bir saat sınırlaması olmaksızın metro, metrobüs, otobüs, İETT, tramvay, vapur, şehir hatları ve Marmaray gibi entegre ulaşım sistemlerinde ücretsiz seyahat edebilecek.

BUGÜN METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’daki metro hatları da 29 Mayıs İstanbul’un Fethi nedeniyle ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edildi. M1A, M1B, M2, M4, M5, M6, M7 ve M9 gibi aktif metro hatlarının tamamı, bugüne özel olarak ücretsiz hizmet veriyor.

Ancak ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları faydalanabiliyor. Kart sahipleri turnikelerden kartlarını okutarak geçiş yapabilecek, sistem tarafından ücret tahsil edilmeyecek.

Gün boyunca Saraçhane Meydanı, Edirnekapı ve Tarihi Yarımada çevresinde yapılacak kutlamalara erişim metro ile hem hızlı hem de ücretsiz gerçekleşebilecek.