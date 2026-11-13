İstanbul'da lodos fırtınası, 13 Kasım 2026 Cuma günü etkisini artırdı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kuvvetli lodosun ne kadar süreceği gündeme geldi. Ulaşımı olumsuz etkileyebilecek fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul'da lodosun ne zaman biteceği ve hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor.

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İstanbul'da 12 Kasım Perşembe günü şiddetini artırmaya başlayan lodos, cuma günü de etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), rüzgarın hızına ve fırtınanın süresine ilişkin yeni uyarılarda bulundu. İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte 13 Kasım İstanbul lodos uyarısı ve hafta sonuna ilişkin hava tahminleri...

BUGÜN LODOS MU VAR?

İstanbul'da 13 Kasım 2026 Cuma günü kuvvetli lodos fırtınası bekleniyor. AKOM'un 12 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre kentte güneyli yönlerden esen rüzgar, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. İlk aşamada saatte 30 ila 65 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın, cuma günü erken saatlerden itibaren daha da kuvvetlenerek fırtınaya dönüşeceği bildirildi.

Bugün lodos mu var? İstanbul’da lodos ne zaman bitecek?

AKOM, kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerinde de Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlanırken özellikle cuma günü yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Bugün lodos mu var? İstanbul’da lodos ne zaman bitecek?

İSTANBUL'DA LODOS NE ZAMAN BİTECEK?

AKOM'un tahminine göre İstanbul'daki kuvvetli lodos fırtınasının 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliğinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Buna göre lodosun cumartesi günü içerisinde kademeli olarak hafiflemesi öngörülüyor.

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