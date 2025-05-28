Bugün maç var mı? 28 Mayıs Çarşamba bu akşam hangi maçlar var, derbi var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 09:21 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 09:21 - Güncelleme:

28 Mayıs Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper lig maçları başta olmak üzere birçok karşılaşmalar futbolseverler tarafından takip ediliyor. Buna göre, TFF Elit U19 Ligi'nde Beşiktaş - Kayserispor maçı olacak.

Bugün hangi maçlar var, hangi maçlar var? sorusu, 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan maçlar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Sporseverler tarafından günün maçları ve skorları, büyük bir ilgiyle takip edilirken bu bağlamda bugün hangi maçlar var sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 03:30 Botafogo RJ - Universidad de Chile (Copa Libertadores) 12:00 Galatasaray - Altınordu (TFF Elit U19 Ligi, ertelendi) 12:00 Konyaspor - Fenerbahçe (TFF Elit U19 Ligi) 12:00 Beşiktaş - Kayserispor (TFF Elit U19 Ligi) 13:30 Urawa - Cerezo Osaka (Japonya J.League) 20:00 Fredrikstad - Rosenborg (Norveç Eliteserien Ligi) 22:00 Real Betis - Chelsea (UEFA Avrupa Konferans Ligi Final) 22:00 Bodo Glimt - Viking (Norveç Eliteserien Ligi) İlgili Haber Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 27 Mayıs bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin