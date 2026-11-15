15 Kasım 2026 Pazar günü spor dünyasında heyecan dolu bir program futbolseverleri bekliyor. Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman merak edilirken UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesinin yanı sıra Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya maçları da aynı akşam oynanacak. İşte, 15 Kasım bugünkü maçlar takvimi...

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Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman merak edilirken Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de bugün dört mücadele yapılacak. Günün ilk karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Bahçeşehir Koleji saat 13.00'te karşılaşacak. Saat 15.30'da Denizli Basket ile Çayırova Belediyesi parkede olacak. Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Günün dikkat çeken son karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman? 15 Kasım bugünkü maçlar takvimi

BUGÜN MAÇ VAR MI?

UEFA Uluslar Ligi'nde farklı gruplarda mücadeleler oynanırken Türkiye'nin Fransa deplasmanındaki karşılaşması gecenin öne çıkan maçı olacak. Belçika ile İtalya da aynı saatte karşı karşıya gelecek. İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya mücadeleleri de günün önemli futbol karşılaşmaları arasında yer alıyor. Günün erken saatlerinde Kıbrıs-Karadağ ve Letonya-Ermenistan maçları oynanacak. Akşam saatlerinde ise Belarus-Arnavutluk ile Finlandiya-San Marino karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. Hazırlık maçında Zenit ile Trabzonspor saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman? 15 Kasım bugünkü maçlar takvimi

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 22.45'te başlayacak. Fransa-Türkiye karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman? 15 Kasım bugünkü maçlar takvimi

15 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA ULUSLAR LİGİ

17.00 Kıbrıs – Karadağ | ATV

17.00 Letonya – Ermenistan | ATV

20.00 Belarus – Arnavutluk | S Sport Plus

20.00 Finlandiya – San Marino | S Sport Plus

22.45 Fransa – Türkiye | ATV

22.45 Belçika – İtalya | A Spor

22.45 İspanya – İngiltere | A Haber

22.45 Hırvatistan – Çekya | A Para

HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Zenit – Trabzonspor | A Spor

Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman? 15 Kasım bugünkü maçlar takvimi

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Esenler Erokspor – Bahçeşehir Koleji | beIN SPORTS 5

15.30 Denizli Basket – Çayırova Belediyesi | beIN SPORTS 5

18.00 Beşiktaş – Bursaspor | beIN SPORTS Haber

20.30 Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes | beIN SPORTS 5

Bugün maç var mı, Milli maç ne zaman? 15 Kasım bugünkü maçlar takvimi

VOLEYBOL MAÇLARI

11.00 Ankara Barosu – Ankaragücü | TVF Voleybol TV

13.00 Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Belediyespor | TRT Spor

17.00 Kuzeyboru – İlbank | TRT Spor Yıldız

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